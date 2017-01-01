Rusya'dan ABD'ye buz gibi 1 Nisan şakası!

1 Nisan şakası yapan resmi kurumlar arasına Rusya Dışişleri Bakanlığı da katıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın şakasının hedefinde ise ABD medyası ve ABD medyasında yer alan Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiası vardı.

Russia Today'in haberine göre, Rus Dışişleri 1 Nisan'da bakanlığın resmi Facebook sayfasından bir ses kaydı yayınladı. Kayıtta, "Rusya Büyükelçiliği'ne ulaştınız, aramanız bizim için çok önemli. Siyasi rakiplerinize bir Rus diplomattan telefon gelmesini istiyorsanız, 1'e basın" ifadeleri önce Rusça sonrasında ise İngilizce olarak seslendiriliyor.

Kaydın devamında, "Rus hacker hizmetlerini kullanmak için 2'ye basın. Eğer seçimlere müdahale edilmesini istiyorsanız, üçe basın ve bir sonraki seçimlere kadar bekleyin." ifadeleri yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD'de 8 Kasım'da Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından, istihbarat örgütleri bir rapor yayınlayarak Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia etmişti.

İstihbarat raporunda Rus hackerların ABD'nin elektronik seçim sistemine sızdığı ve Trump'ın seçimi kazanmasına yardım ettiği öne sürülmüştü.

Sonrasında gelişen olaylarda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rus diplomatlarla yaptığı görüşmeler nedeniyle görevden alınmış, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Rus Büyükelçi'yle görüşmeleri ülkede kriz yaratmıştı.