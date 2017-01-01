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DÜNYA

Pakistan'da türbe ziyaretçilerine saldırı: 20 ölü

Pakistan'da bir türbe bekçisi ve beraberindekiler, türbede bulunan 20 kişiyi zehirleyip, ardından sopa ve bıçaklarla öldürdüler. Türbe bekçisinin akli dengesinin yerinde olmadığı bildirildi

02 Nisan 2017 Pazar, 13:31:42 Güncelleme: 13:49:07 AA

Pakistan'da bir türbenin bekçisi ve beraberindekiler, türbeyi ziyaret eden 4'ü kadın 20 kişiyi öldürdü.

Pakistan üst düzey emniyet yetkilisi Muhammed Bilal, dün gece ülkenin Pencap eyaletindeki Sargodha kenti yakınlarında, bir türbe bekçisi ve beraberindeki dört kişinin, türbede bulunanları öldürmekten gözaltına alındığını belirtti.

Bilal, türbede bulunan 4'ü kadın 20 kişinin önce zehirlendiğini ardından sopa ve bıçakla öldürüldüğünü, saldırıda 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

TÜRBE ZİYARETÇİLERİNİ 'ARINDIRMAK' İÇİN ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Bölge hükümet yetkilisi Liyakat Ali Çatta, kamu çalışanı türbe bekçisinin akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Çatta, saldırganın, türbe ziyaretçilerini "arındırmak" için öldürdüğüne dair iddialar bulunduğunu belirtti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 23 saat önce
    akli dengesi yerinde değilse o zaman bu adama niye türbe bekçiliği yaptırırlar ? bu nasıl iş ?
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