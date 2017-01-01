Musul'da sivil ölümleri devam ediyor!

Irak güvenlik güçlerinin, "Eski Musul" bölgesinde, çatışma nedeniyle yıkılan binaların enkazından 16 sivilin cesedini çıkardığı bildirildi.

Irak ordusunda Teğmen Kerim Mizan en-Naimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Eski Musul'un Rasu Cedde bölgesinde enkaz altından aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 kişinin cesedinin çıkarıldığını, cesetlerin terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgelerden kaçan sivillere ait olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Öte yandan, Albay Halid Ali el-Hali, Musul'un batısında bulunan DEAŞ'ın kontrolündeki Bab Lekeş bölgesinden kaçmaya çalışan 2 kişi militanların ateş açması sonucunda öldürüldüğünü ifade etti.

Hali ayrıca, Irak güçlerinin DEAŞ'ın kontrolündeki önemli bölgelere yaklaştığını gören militanların, örgüte ait bilgilerin ele geçmesini önlemek amacıyla, Şifa mahallesi bölgesinde bulunan kan bankasını ateşe verdiklerini aktardı.

Irak güvenlik güçleri, Haziran 2014ten itibaren terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'un kurtarılması için 17 Ekim 2016'da operasyon başlatmıştı.

Musul'un batısının DEAŞ'tan geri alınması için Irak ordusuna bağlı güçlerin 19 Şubatta başlattığı operasyonlar kapsamında şu ana kadar birçok mahallenin yanı sıra Musul Havalimanı, El-Gizlani Askeri Kampı ve Dicle Nehri üzerindeki beş köprüden ikisi ele geçirildi.