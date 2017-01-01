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Dubai'nin merkezinde yangın!

Dubai'de inşaat halinde olan 60 katlı bir binada çıkan yangın sebebiyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. İtfaiyeciler yangını kontrol altına aldı

02 Nisan 2017 Pazar, 13:46:56 Güncelleme: 14:14:34 HABERTURK.COM

Dubai'nin merkezinde inşaat halindeki 60 katlı bir binada pazar sabahı yangın çıktı.

Reuters'ın haberine göre günün erken saatlerinde başlayan yangının ardından gökyüzü simsiyah dumanlarla kaplandı.

Çok sayıda mağazanın bulunduğu turistik bir bölgede yer alan binanın çevresindeki yollar, yangın sebebiyle kapatıldı.

Dubai Medya Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve soğutma işlemlerinin yapıldığı, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Geçtiğimiz son iki sene boyunca Dubai'deki bazı yüksek binalarda yangın çıkması sonucu, yetkililer yeni binalardaki güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

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