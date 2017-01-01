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10 günde 8 kişiyi idam edecekler! Önlerinde tek bir engel var...

ABD'nin Arkansas eyaleti 10 gün içerisinde idam etmeyi planladığı 8 mahkumun infazı için görgü tanığı bulmakta zorlanıyor

02 Nisan 2017 Pazar, 15:26:52 Güncelleme: 15:28:41 HABERTURK.COM

ABD'nin Arkansas eyaleti Nisan ayı içerisinde 10 gün içerisinde 8 kişinin idamını gerçekleştirecek. 2005'ten bu yana ilk kez idam cezasının uygulanacağı eyalette, cezaların uygulanmasının önünde tek bir engel bulunuyor.

17-27 Nisan arasında, daha önce idam cezasına çarptırılan 8 mahkumun cezalarını infaz etmeye hazırlanan Arkansas eyaleti, infazlar için görgü tanığı bulmakta güçlük çekiyor.

Eyalet yasalarına göre, her bir idamı en az 6 görgü tanığının izlemesi gerekiyor. Ancak eyalet bu konuda yeterli sayıda gönüllü bulmakta güçlük çekiyor. İdamlarda, mahkumun ailesi genelde hazır bulunsa bile mahkumla ve işlediği suçla bağlantısı olmayan kişilerin de tanık olarak infaz işlemlerinde yer alması gerekiyor.

Eyalet sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tanıklar konusunda resmi olmayan çabaların sürdüğünü belirtirken, "Bu cezaları yerine getireceğimiz konusunda kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkansas eyaletinin yasalarına göre, idam cezaları bir şırıngayla ölümcül bir sıvı enjekte edilerek gerçekleştiriliyor.

 

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