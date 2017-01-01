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DÜNYA

Moskova'daki protestolarda 20'den fazla gözaltı

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen hafta düzenlenen ve yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı protestoların ardından bugünkü gösterilerde ise 20'den fazla kişi gözaltında

02 Nisan 2017 Pazar, 16:17:51 Güncelleme: 16:49:08 HABERTURK.COM

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen izinsiz gösterilerde yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Associated Press'in haberine göre geçtiğimiz hafta Rusya genelinde düzenlenen hükümet karşıtı protestoların ardından bugünkü gösterilerde genelde Moskova'da polis yoğunluğu görüldü.

Kızıl Meydan'a yayaların ulaşımı sırasında metal dedektörlerle kontrol yapılırken, göstericilerin geleneksel toplanma alanı olan Puşkin Meydanı polis tarafından kapatıldı.

Triumphalnaya Meydanı'na yürümeye çalışan yaklaşık 20 kişi gözaltına alınırken, 7 diğer kişi ise Manezhnaya Meydanı'nda gözaltına alındı.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen protestolarda yalnızca Moskova'da binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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