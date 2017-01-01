Moskova'daki protestolarda 20'den fazla gözaltı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen izinsiz gösterilerde yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.
Associated Press'in haberine göre geçtiğimiz hafta Rusya genelinde düzenlenen hükümet karşıtı protestoların ardından bugünkü gösterilerde genelde Moskova'da polis yoğunluğu görüldü.
Kızıl Meydan'a yayaların ulaşımı sırasında metal dedektörlerle kontrol yapılırken, göstericilerin geleneksel toplanma alanı olan Puşkin Meydanı polis tarafından kapatıldı.
Triumphalnaya Meydanı'na yürümeye çalışan yaklaşık 20 kişi gözaltına alınırken, 7 diğer kişi ise Manezhnaya Meydanı'nda gözaltına alındı.
Geçtiğimiz hafta düzenlenen protestolarda yalnızca Moskova'da binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.
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