Trump, Sisi'nin ayağına kırmızı halı serecek!

2013 yılında yaptığı darbeyle Mısır'da yönetimi ele geçiren Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Beyaz Saray ziyaretine hazırlanıyor. Donald Trump yönetimi, Obama'nın 'istenmeyen adam' ilan ettiği Sisi için Washington'da kırmızı halı serecek.

3 Nisan Pazartesi günü Washington'ı ziyaret etmesi beklenen Sisi için Beyaz Saray yönetiminin sıcak bir karşılama hazırlığında olduğu ve Trump'ın görüşmeyi iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden ileri düzeye taşımak için bir fırsat olarak gördüğü belirtildi.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Sisi'nin ziyaretini ikili ilişkileri yeniden düzenlemek ve iki başkan arasındaki güçlü iletişimi sürdürmek için bir fırsat olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

İki lider daha önce geçtiğimiz yılın Eylül ayında, Trump'a henüz göreve gelmeden önce bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmenin 'sıcak' bir atmosferde geçtiği açıklanmıştı. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Trump, Sisi'den 'harika bir adam' diye bahsetmiş, "O Mısır'ın kontrolünü ele aldı ve gerçekten ülkeyi kontrol ediyor." ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın seçimi kazanmasının ardından, kendisine ilk ulaşan yabancı liderin Mısır Cumhurbaşkanı Sisi olduğu bildirilmişti.

2013 yılında Muhammed Mursi yönetimindeki Müslüman Kardeşler iktidarını yaptığı darbeyle deviren Sisi, Haziran 2014'te yapılan seçimlerde resmi rakamlara göre oyların yüzde 96.91'ini alarak Mısır'ın cumhurbaşkanı olmuştu. Sisi, muhaliflere karşı uyguladığı baskı politikaları ve binlerce kişinin politik suçlamalarla tutuklanması nedeniyle başta Washington yönetimi olmak üzere birçok devletin ve sivil toplum örgütünün tepkisini çekmişti.