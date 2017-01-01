IKBY'den "bağımsızlık referandumu" açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti Sözcüsü Sefin Dizayi, "IKBY'nin bağımsızlığı" için yapılacak referandumun direkt devlet ilanı anlamına gelmediğini ancak Bağdat'a karşı elinde bir kart niteliğinde olduğunu belirtti.

Dizayi, Erbil'de katıldığı bir program sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "IKBY'nin bağımsızlık referandumuna" değinerek, bunun gizli perde arkasında yapılan bir iş olmadığını, IKBY Yüksek Seçim Komisyonu'nun referandumu uygun vakitte gerçekleştirmek için hazır konumda olduğunu söyledi.

Referandumun birkaç yıl önce gündeme getirilip, üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydeden Dizayi, "Ancak DEAŞ savaşından dolayı öncelik sırası değişti. Yaşanan gelişmelerden dolayı Kürdistan bölgesi, Irak merkezi hükümeti ve tüm bölgenin önceliği DEAŞ ile mücadele olmuştu. Şu anda ise DEAŞ kırılmaya doğru gidiyor ve referandum meselesi yine konuşulmaya başlandı." dedi.

Referandumdan çıkacak sonucun etkilerine ve bunun ne anlam taşıyacağına da değinen Dizayi, şunları kaydetti:

"Yapılacak referandum, direkt bağımsız bir devlet ilanı anlamına gelmiyor. Ancak Bağdat ile görüşme yapıldığı zaman (referandum sonucu) Kürdistan bölgesinin elinde bir kart olacaktır. Referandumun sadece bir siyasi partinin isteği değil, tüm halkın iradesi olduğunu gösterecek. Referandumun bu çerçevede ele alınması gerekiyor."

IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin genel sekreterliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği, bugün Erbil'in Salahaddin kasabasında basına kapalı olarak bir araya geldikten sonra IKBY'nin "bağımsızlık referandumu" tarihinin belirlenmesi için ortak komisyon kuracaklarını duyurmuştu.

Barzani, geçen Perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Erbil'deki başkanlık konutunda kabul edip yaptığı görüşmede "Dünyanın IKBY halkının kendi geleceği hakkında vereceği karardan haberdar olabilmesi için yakın bir zamanda bağımsızlık referandumu düzenleyeceğiz." demişti.