Kıbrıs'ta liderler bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis ara bölgede düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Kıbrıs'ta liderler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Eide'nin ev sahipliğinde ara bölgedeki Ledra Palace Otel’inde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Yemekte, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da hazır bulundu.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, ellerinde "Kıbrıs'ta çözüme evet" pankartları taşıyarak liderlere destek verdi.

İnisiyatif üyelerince yapılan ortak açıklamada, liderlerin Kıbrıs müzakereleri kapsamındaki tüm önemli konuları çözme yönündeki acil ihtiyaca olabilecek en kısa sürede cevap vermesi gerektiği ifade edildi.

Akıncı ve Anastasiadis arasında Mayıs 2015'ten bu yana devam eden müzakereler çerçevesinde 16 Şubat'taki görüşmede Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar alan Rum Meclisi'nin kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.