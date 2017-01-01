03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kıbrıs
DÜNYA

Kıbrıs'ta liderler bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis ara bölgedeki yemekte bir araya geldi

02 Nisan 2017 Pazar, 22:34:38 Güncelleme: 22:35:41 AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis ara bölgede düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Kıbrıs'ta liderler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Eide'nin ev sahipliğinde ara bölgedeki Ledra Palace Otel’inde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Yemekte, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da hazır bulundu.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, ellerinde "Kıbrıs'ta çözüme evet" pankartları taşıyarak liderlere destek verdi.

İnisiyatif üyelerince yapılan ortak açıklamada, liderlerin Kıbrıs müzakereleri kapsamındaki tüm önemli konuları çözme yönündeki acil ihtiyaca olabilecek en kısa sürede cevap vermesi gerektiği ifade edildi.

Akıncı ve Anastasiadis arasında Mayıs 2015'ten bu yana devam eden müzakereler çerçevesinde 16 Şubat'taki görüşmede Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar alan Rum Meclisi'nin kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum kesimine 'hidrokarbon ' tepkisi
DÜNYA

Dışişleri'nden Rum kesimine 'hidrokarbon ' tepkisi
Nicos Anastasiadis: Müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlamasını umut ediyorum
DÜNYA

Kıbrıs'ın güneyinden 'yeniden müzakere' mesajı
KKTC'den Kıbrıs'ta müzakerelere devam için 'Enosis' şartı
DÜNYA

KKTC'den Kıbrıs'ta müzakerelere devam için 'Enosis' ...
"Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkilerinde işbirliğine sahne olabilir"
DÜNYA

"Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkilerinde işbirliğine sahne ...
Brexit gerilimi büyüyor: Boynuzlanmış koca gibi...
DÜNYA

Brexit gerilimi büyüyor: Boynuzlanmış koca gibi...
Rusya Büyükelçiliği'ne St. Petersburg'la eş zamanlı saldırı!
DÜNYA

Rus Büyükelçiliği'ne St. Petersburg'la eş zamanlı ...
Brexit gerilimi büyüyor: Boynuzlanmış koca gibi...
DÜNYA

BREXİT GERİLİMİ BÜYÜYOR: BOYNUZLANMIŞ KOCA GİBİ...
Rus Büyükelçiliği'ne eş zamanlı saldırı iddiası!
DÜNYA

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE EŞ ZAMANLI SALDIRI İDDİASI!
İsrail'in 'Davut Sapanı' devreye girdi
DÜNYA

İSRAİL'İN 'DAVUT SAPANI' DEVREYE GİRDİ
ABD Başkanı Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüştü
DÜNYA

TRUMP: SİSİ'NİN ARKASINDA OLDUĞUMUZU HERKES BİLSİN
İran'dan Kerkük'teki IKBY bayrağına tepki: Kaygı verici
DÜNYA

İRAN'DAN KERKÜK'TEKİ IKBY BAYRAĞINA TEPKİ
Donald Trump'tan Rusya'daki terör saldırısına kınama
DÜNYA

TRUMP'TAN RUSYA'DAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA