Sırbistan'da tarihi seçim zaferi! 1992'den bu yana ilk kez...

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Başkent Belgrad'daki Sırp İlerleme Partisi (SNS) merkezinde basın toplantısı düzenleyen Vucic, seçmenin güvenini aldığı için gururlu olduğunu belirterek, ellerindeki verilere göre, sandığa giden 3,7 milyon seçmenin 2 milyondan fazlasının oyunu aldığını aktardı.

Konuşması sık sık "zafer", "Vucic" ve "Sırbistan" sloganları ile kesilen Vucic, seçim zaferinin "çok net" olduğunu vurgulayarak, diğer 10 adayın aldığı oyun toplamından yüzde yaklaşık 430 bin fazla oy aldığına işaret etti.

Vucic, seçim kampanyasının kolay geçmediğini belirterek, "Bugün bizim için önemli bir gün. Sırbistan güçlü ve daha da güçlü olacak." dedi. Boşnak ve Macar nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde de sandıktan birinci çıktığını belirten Vucic, sadece Sırp seçmene değil, Boşnak ve Macar vatandaşlara da teşekkür etti.

Vucic, "Sırbistan'ın her bir vatandaşı için eşit oranda mücadele edeceğim. Sırbistan'ın dünyadaki itibarı için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Vucic, 1992 yılından itibaren ilk turda cumhurbaşkanlığına seçilen ilk isim oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic'in görevi 31 Mayıs'ta sona erecek.

PARODİ YAPAN ADAY 3. OLDU

Sırbistan'da pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine parodi yapan 25 yaşındaki Luka Maksimoviç isimli aday, yaklaşık yüzde 10 oy alarak üçüncü oldu.



Seçilirse yolsuzluk yapacağını lakin diğer siyasetçilerden farklı olarak çaldığı paraları halkla paylaşacağını söyleyen Maksimoviç, 11 adayın yarıştığı seçimlerde yaklaşık 350 bin oy alarak üçüncü oldu. Beyaz takım elbisesi ve paçalarının üzerine çektiği yün çoraplarıyla dikkat çeken "Beli" (Beyaz) lakaplı genç komedyen, aralarında Sırbistan'ın eski Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç'in de yer aldığı birçok tecrübeli siyasetçiyi geride bıraktı.



Seçim sonrasında basına konuşan Maksimoviç, sonuçlardan memnun olduğunu lakin Sırp halkının uydurma bir şahsiyete bu denli teveccüh göstermesinin alarm verici olduğunu söyledi. 13 Mart tarihi itibarıyla 10 binden fazla imza toplayarak resmen aday olan Maksimoviç, seçim kampanyası boyunca yayınladığı renkli parodiler ve programlarla bölge basınının da ilgisini çekmişti. "Samo Jako" (Hep güçlü) sloganıyla başlattığı seçim kampanyasına bir müzik klibi de çeken Maksimoviç, göreve gelmesinin "yoksulların cevap niteliğindeki şamarı" olacağını söylüyordu. Sırbistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini, ilk sonuçlara göre yüzde 55'in üzerinde oyla Başbakan Aleksandar Vuçiç kazandı.