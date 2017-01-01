Rusya'dan Doğu Avrupa'da 'Kırım' taktiği!

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakıyla başlayan sürecin ardından Baltık ülkelerindeki endişe artarak devam ediyor. Rus işgali korkusuyla yaşayan ülkelerden biri olan Litvanya, Rusya'nın tarihi çarpıtarak kendi amaçları için kullandığını öne sürdü.

The Guardian'a konuşan Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Karoblis, "Rusya bir tehdit. Başkentimiz Vilnius'un bize ait olmaması gerektiğini çünkü Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında Polonya tarafından işgal edildiğini söylüyorlar. Evet bu tarih ama Rusya bunu bahane olarak kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kitle iletişim araçlarını kullanarak yanlış bilgilendirme yaptığını belirten Karoblis, "Bazen hükümet kontrolündeki haber ajanslarını bazen de televizyon kanallarını kullanıyorlar. Genellikle Duma'daki politikacılar konuşuyor. Bu sıralar, Klaipeda'nın (ülkenin 3. büyük şehri) Litvanya'ya ait olmaması gerektiğini ve zamanında Stalin tarafından hediye edildiğini söylüyorlar. Kırım'ın ilhakıyla çok ciddi paralellikler taşıyor. Litvanya'nın toprak bütünlüğü ile ilgili tehlikeler olduğunu söylüyoruz." şeklinde konuştu.

Litvanya ordusu stratejik iletişim departmanında görevli bir askeri yetkili ise Rusya'nın Ukrayna konusunda uyguladığı politikalarla, Litvanya politikasının bir hayli benzer olduğunu dikkat çekti.

Ukrayna'daki bazı meslektaşlarıyla konuştuğunu belirten askeri yetkili, "Ukrayna'daki meslektaşlarım 12 yıllık bir gizli bilgi operasyonları döneminden bahsediyor. Bundan sonra, koşullar uygun olduğu zaman da gerçek operasyon başlıyor." ifadelerini kullandı.