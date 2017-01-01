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ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak tatbikat!

ABD, Japonya ve Güney Kore, artan Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tatbikata başladı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 12:44:24 Güncelleme: 12:48:32 AA

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin artan nükleer denizaltı tehdidine karşı ortak deniz tatbikatı başlattı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Savunma Bakanlığı, Jeju Adası yakınlarında Güney Kore ile Japonya arasındaki sularda başlatılan ortak tatbikatın üç gün süreceğini açıkladı.

Tatbikata Aegis füze savunma sistemi, çok sayıda savaş gemisi ve askeri helikopterin katıldığı belirtilen açıklamada, Kuzey Kore'nin geliştirdiği denizaltıdan fırlatılan balistik füzelere karşı üç ülkenin "etkili bir tepki" vermeyi amaçladığı ifade edildi.

Tatbikatın Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı kararlılığın bir ifadesi olduğuna işaret edilen bakanlık açıklamasında, denizaltı karşıtı tatbikatın aralık ayındaki Üçlü Savunma Görüşmeleri'nde kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Güney Kore ve ABD, martta da yıllık ortak tatbikatı başlatmıştı. "Yavru Kartal" tatbikatı, nisan sonuna kadar devam edecek.

Kuzey Kore, tatbikatın başlamasının ardından Güney Kore ve ABD'nin düşmanca tavırlarını devam ettirmesi halinde nükleer kapasitesini geliştirmeyi sürdüreceğini açıklamıştı.

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