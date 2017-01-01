Trump, Merkel'in elini neden sıkmadığını açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaşadığı tokalaşma krizi ve yoğun bir şekilde kullandığı Twitter hesabıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin Pazar günkü baskısında bir röportajı yayınlanan ABD Başkanı, attığı hiçbir tweetten dolayı pişman olmadığını söyledi.

Trump, "Son tweetlerimden biri, telefonlarımın dinlendiğiyle alakalıydı. Bilin bakalım ne oldu; doğru çıktı. Hiçbir şeyden dolayı pişman değilim. Çünkü bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok. Yüzlerce tweet atıyorsunuz. Arada yanılabilirsiniz. Bu o kadar da kötü değil." ifadelerini kullandı.

MERKEL'İN ELİNİ NEDEN SIKMADIĞINI AÇIKLADI

Donald Trump'ın Financial Times'a verdiği röportajda değindiği bir diğer önemli konu da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesiydi.

Merkel'i 'gerçekten' sevdiğini söyleyen Trump, "Yaklaşık 5 kere tokalaştıktan sonra o koltuklara oturmuştuk. Ve tahmin ediyorum bir gazeteci, 'Onun elini sık' dedi. Onu hiç duymadım. Merkel'le harika bir görüşme geçirdik. O da bana aynısını söyledi. Ancak basın bunu anlayamadı." ifadelerini kullandı.