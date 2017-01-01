03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
trump merkel
DÜNYA

Trump, Merkel'in elini neden sıkmadığını açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in elini gazetecilerden gelen tokalaşma talebini duymadığı için sıkmadığını söyledi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 14:35:58 Güncelleme: 17:15:47 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaşadığı tokalaşma krizi ve yoğun bir şekilde kullandığı Twitter hesabıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin Pazar günkü baskısında bir röportajı yayınlanan ABD Başkanı, attığı hiçbir tweetten dolayı pişman olmadığını söyledi.

Trump, "Son tweetlerimden biri, telefonlarımın dinlendiğiyle alakalıydı. Bilin bakalım ne oldu; doğru çıktı. Hiçbir şeyden dolayı pişman değilim. Çünkü bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok. Yüzlerce tweet atıyorsunuz. Arada yanılabilirsiniz. Bu o kadar da kötü değil." ifadelerini kullandı.

MERKEL'İN ELİNİ NEDEN SIKMADIĞINI AÇIKLADI

Donald Trump'ın Financial Times'a verdiği röportajda değindiği bir diğer önemli konu da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesiydi.

Merkel'i 'gerçekten' sevdiğini söyleyen Trump, "Yaklaşık 5 kere tokalaştıktan sonra o koltuklara oturmuştuk. Ve tahmin ediyorum bir gazeteci, 'Onun elini sık' dedi. Onu hiç duymadım. Merkel'le harika bir görüşme geçirdik. O da bana aynısını söyledi. Ancak basın bunu anlayamadı." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Bizde Yedik
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rusya Büyükelçiliği'ne St. Petersburg'la eş zamanlı saldırı!
DÜNYA

Rus Büyükelçiliği'ne St. Petersburg'la eş zamanlı ...
Rusya'da metroda patlama!
DÜNYA

Rusya'da terör saldırısı! Çok sayıda can kaybı...
Putin'den St. Petersburg metrosundaki patlamayla ilgili ilk açıklama
DÜNYA

Putin'den Rusya'daki patlamayla ilgili ilk açıklama
Rusya'daki patlamadan ilk kareler
DÜNYA

Rusya'daki dehşetin fotoğrafı!
ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak tatbikat!
DÜNYA

ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak tatbikat!
Rusya'dan Doğu Avrupa'da 'Kırım' taktiği!
DÜNYA

Rusya'dan Doğu Avrupa'da 'Kırım' taktiği!
Rusya'da metroda patlama!
DÜNYA

RUSYA'DA TERÖR SALDIRISI! ÇOK SAYIDA CAN KAYBI...
İsrail'in 'Davut Sapanı' devreye girdi
DÜNYA

İSRAİL'İN 'DAVUT SAPANI' DEVREYE GİRDİ
Donald Trump'tan Rusya'daki terör saldırısına kınama
DÜNYA

TRUMP'TAN RUSYA'DAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
İran'dan Kerkük'teki IKBY bayrağına tepki: Kaygı verici
DÜNYA

İRAN'DAN KERKÜK'TEKİ IKBY BAYRAĞINA TEPKİ
Brexit gerilimi büyüyor: Boynuzlanmış koca gibi...
DÜNYA

BREXİT GERİLİMİ BÜYÜYOR: BOYNUZLANMIŞ KOCA GİBİ...
Rus Büyükelçiliği'ne eş zamanlı saldırı iddiası!
DÜNYA

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE EŞ ZAMANLI SALDIRI İDDİASI!