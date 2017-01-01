03 NİSAN 2017
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Rusya Büyükelçiliği'ne eş zamanlı saldırı!
DÜNYA

Rus Büyükelçiliği'ne eş zamanlı saldırı iddiası!

Rusya'nın Şam'daki büyükelçiliğine St. Petersburg'daki metro saldırısıyla eş zamanlı saldırı düzenlediği iddia edildi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:30:32 Güncelleme: 20:16:37 HABERTURK.COM

Rusya, St. Petersburg metrosunda 9 kişinin ölümüyle sonlanan terör saldırılarıyla sarsılırken eş zamanlı bir saldırı haberi de Suriye'den geldi.

El Masdar'in Şam muhabiri İbrahim Joudeh'in bildirdiğine göre, Şam'da bulunan Rus büyükelçiliğine roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.

Muhabir, elçilik binasına doğru en az 20 top mermisi ve roket atıldığını belirtirken, olayda kimsenin yaralanmadığını aktardı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    Bunun adı CİA oyunu
  • Misafir 1 saat önce
    ddddddddd
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