Rusya Büyükelçiliği'ne eş zamanlı saldırı!

Rusya, St. Petersburg metrosunda 9 kişinin ölümüyle sonlanan terör saldırılarıyla sarsılırken eş zamanlı bir saldırı haberi de Suriye'den geldi.
El Masdar'in Şam muhabiri İbrahim Joudeh'in bildirdiğine göre, Şam'da bulunan Rus büyükelçiliğine roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.
Muhabir, elçilik binasına doğru en az 20 top mermisi ve roket atıldığını belirtirken, olayda kimsenin yaralanmadığını aktardı.
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YORUMLAR 2
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Misafir 1 saat önceBunun adı CİA oyunu00
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Misafir 1 saat önceddddddddd00
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