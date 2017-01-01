03 NİSAN 2017
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İran'dan IKBY bayrağı tepkisi
DÜNYA

İran'dan Kerkük'teki IKBY bayrağına tepki: Kaygı verici

Kerkük'te asılan IKBY bayrağı hakkında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behrami'den açıklama geldi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:14:46 Güncelleme: 21:03:15 DHA

İran Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde kamu binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asılmasına tepki göstererek, yapılan girişimin "kaygı verici" ve "gerginlik yaratacak" bir hareket olduğunu açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi imzasıyla bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Irak bayrağı dışında her hangi bir başka bayrağın Kerkük'te göndere çekilmesi, Irak anayasasına aykırı olup, gerginlik yaratacak bir harekettir" ifadelerine yer verildi.

İran'ın Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini ifade eden Kasımi, "ülkedeki tüm grupları anayasaya bağlı kalmaya ve ihtilaflarını yasal yöntemlerle diyalog çerçevesinde çözmeye" çağırdı.

Açıklamada, "DEAŞ terör örgütüyle mücadele, Irak devleti ve halkının en önemli meselesidir. Iraklı bazı tarafların Kerkük'te yaptığı hareket, Irak devleti ve halkının enerjisinin bir bölümünü terörle mücadele yerine iç siyasi çekişmelere yönelmesine neden olacağından dolayı da kaygı vericidir" denildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 56 dakika önce
    İran, Suriye ve Türkiye birlik olmak zorunda. Üçü de hedefte.
  • Misafir 1 saat önce
    SIRA tURKIYEYI SAVASA SOKMAK.
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