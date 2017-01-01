03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İsrail Binyamin Netanyahu
DÜNYA

İsrail'in 'Davut Sapanı' devreye girdi

İsrail, Davut Sapanı adlı yeni orta menzilli füze savunma sistemlerini devreye aldığını duyurdu

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:25:21 Güncelleme: 19:27:58 AA

İsrail ve ABD'nin ortak geliştirdiği sistemin devreye girmesi için İsrail'in güneyindeki Hatzor Hava Üssü'nde dün bir tören düzenlendi. Törene İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, ABD Füze Savunma Ajansı Başkan Yardımcısı Amiral James Syring ve çok sayıda İsrailli askeri yetkili katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Netanyahu, "Antik bir halk olarak Kral Davut'un yolundan yürümeye devam ediyoruz. Kim bizi vurmak isterse kendisi vurulacak. Kim bizim varoluşumuzu tehdit ederse kendi varoluşunu tehlikeye atar. Bu yaklaşımımız antik dönemlerden geliyor. Burada Davut sapanıyla Calut'u öldürmüştü. Kral Davut 3 bin yıl önce İsrail halkını düşmanlara karşı korudu." ifadelerini kullandı.

İsrail, Davut Sapanı adlı füze savunma sistemlerini geçen yıl mart ayında kurmaya başladığını açıklamıştı.

İsrail'in Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri ve Amerikan kökenli Raytheon şirketleri tarafından geliştirilen Davut Sapanı, 70 ve 300 kilometre arasındaki füzeleri havada engellemek için dizayn edildi.

İsrail'in halihazırda sahip olduğu Demir Kubbe savunma sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor. İsrail ayrıca Ok (Arrow) adı verilen uzun menzilli füzelere karşı kullanılabilecek füze savunma sistemlerine de sahip.

Kısa menzilli füze savunma sisteminin Gazze'den gelebilecek roketlere, orta menzilli savunma sisteminin Hizbullah'ın atabileceği füzelere, uzun menzilli sistemin de İran'dan gelebilecek tehditlere karşı kullanılma amacı taşıdığı belirtiliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD eyaletinde Filistin bayrağı göndere çekildi
DÜNYA

ABD eyaletinde Filistin bayrağı göndere çekildi
Fransa'dan İsrail'e destek!
DÜNYA

Fransa'dan İsrail'e destek!
Suriye'nin attığı füzeler hakkında İsrail'den flaş iddia!
DÜNYA

Suriye'nin attığı füzeler hakkında İsrail'den flaş ...
Gazze’nin nefes borusu Kerem Şalom Sınır Kapısı
DÜNYA

Gazze'nin nefes borusu: Kerem Şalom!
Vladimir Putin ve Binyamin Netanyahu görüştü
DÜNYA

Putin ve Netanyahu Suriye'yi görüştü
İsrail meclisi ezan yasağını ilk oylamada kabul etti
DÜNYA

İsrail meclisi ezan yasağını ilk oylamada kabul etti
Rusya'da metroda patlama!
DÜNYA

RUSYA'DA TERÖR SALDIRISI! ÇOK SAYIDA CAN KAYBI...
İsrail'in 'Davut Sapanı' devreye girdi
DÜNYA

İSRAİL'İN 'DAVUT SAPANI' DEVREYE GİRDİ
İran'dan Kerkük'teki IKBY bayrağına tepki: Kaygı verici
DÜNYA

İRAN'DAN KERKÜK'TEKİ IKBY BAYRAĞINA TEPKİ
Brexit gerilimi büyüyor: Boynuzlanmış koca gibi...
DÜNYA

BREXİT GERİLİMİ BÜYÜYOR: BOYNUZLANMIŞ KOCA GİBİ...
Rus Büyükelçiliği'ne eş zamanlı saldırı iddiası!
DÜNYA

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE EŞ ZAMANLI SALDIRI İDDİASI!
Donald Trump'tan Rusya'daki terör saldırısına kınama
DÜNYA

TRUMP'TAN RUSYA'DAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA