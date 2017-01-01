İsrail'in 'Davut Sapanı' devreye girdi

İsrail ve ABD'nin ortak geliştirdiği sistemin devreye girmesi için İsrail'in güneyindeki Hatzor Hava Üssü'nde dün bir tören düzenlendi. Törene İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, ABD Füze Savunma Ajansı Başkan Yardımcısı Amiral James Syring ve çok sayıda İsrailli askeri yetkili katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Netanyahu, "Antik bir halk olarak Kral Davut'un yolundan yürümeye devam ediyoruz. Kim bizi vurmak isterse kendisi vurulacak. Kim bizim varoluşumuzu tehdit ederse kendi varoluşunu tehlikeye atar. Bu yaklaşımımız antik dönemlerden geliyor. Burada Davut sapanıyla Calut'u öldürmüştü. Kral Davut 3 bin yıl önce İsrail halkını düşmanlara karşı korudu." ifadelerini kullandı.

İsrail, Davut Sapanı adlı füze savunma sistemlerini geçen yıl mart ayında kurmaya başladığını açıklamıştı.

İsrail'in Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri ve Amerikan kökenli Raytheon şirketleri tarafından geliştirilen Davut Sapanı, 70 ve 300 kilometre arasındaki füzeleri havada engellemek için dizayn edildi.

İsrail'in halihazırda sahip olduğu Demir Kubbe savunma sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor. İsrail ayrıca Ok (Arrow) adı verilen uzun menzilli füzelere karşı kullanılabilecek füze savunma sistemlerine de sahip.

Kısa menzilli füze savunma sisteminin Gazze'den gelebilecek roketlere, orta menzilli savunma sisteminin Hizbullah'ın atabileceği füzelere, uzun menzilli sistemin de İran'dan gelebilecek tehditlere karşı kullanılma amacı taşıdığı belirtiliyor.