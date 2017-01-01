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ABD Başkanı Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüştü

Görüşmede "terörle mücadelede işbirliği" ve "ABD'nin Mısır'a güçlü desteği" mesajları öne çıktı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 21:44:08 Güncelleme: 21:45:47 AA

ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede "terörle mücadelede işbirliği" ve "ABD'nin Mısır'a güçlü desteği" mesajlarının öne çıktığı bildirildi.

Trump ile Sisi'nin Beyaz Saray'daki ilk görüşmesinde iki liderin Oval Ofis'te basın mensuplarına poz verdiği ve kısa açıklamalar yaptığı kaydedildi.

Özellikle terörle mücadeleye vurgu yapan Trump'ın, "Terörizme ve diğer şeylere karşı beraber savaşacağız. Çok uzun zaman birbirimizle dost olarak kalacağız. Mısır halkıyla güçlü bir bağımız var." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

"SİSİ'NİN ARKASINDAYIZ"

Eylül ayında kampanya döneminde Sisi ile bir araya geldiğini anlatan Trump'ın, "Birçok konuda mutabıkız. Cumhurbaşkanı Sisi'nin arkasında olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum." dediği belirtildi.

"KENDİNİZE HAS KİŞİLİĞİNİZE DERİN BİR HAYRANLIĞIM VAR"

Arapça konuşmasında ABD'ye ilk resmi ziyareti olduğunu ve 8 yılın ardından Washington'a gelen ilk Mısır Cumhurbaşkanı olduğunu belirten Sisi'nin, Trump için, "Kendinize has kişiliğinize derin bir hayranlığım var." dediği kaydedildi. Ayrıca Sisi'nin terörle mücadeleyi kastederek, "Bu kötü ideolojiyi yeneceğiz." ifadesini kullandığı belirtildi.

Basın mensuplarıyla kısa buluşmanın sonunda iki liderin, objektiflere poz verdiği ve el sıkıştığı bildirildi.

Daha sonra iki ülke heyetlerinin basına kapalı bölümde detaylı bir toplantı gerçekleştirdiği ve ortak basın toplantısının yapılmasının beklenmediği ifade edildi.

Sisi'nin ilk Washington ziyaretinde kendisini protesto etmek isteyen yüzlerce gösterici dün Washington Anıtı etrafında, bugün de Beyaz Saray önünde eylem yaptılar. Trump yönetiminin Mısır'a askeri desteğini kesmesini talep eden göstericiler, Sisi'yi çok sayıda kişiyi haksız yere hapse attığı gerekçesiyle protesto etti.

ABD'den yıllık yaklaşık 1,3 milyar dolar askeri yardım alan Kahire yönetimi, Washington'ın bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Göreve geldikten birkaç gün sonra Sisi ile telefonda görüşen ve kendisini Beyaz Saray'a davet eden Trump'ın yeni dönemde ABD-Mısır ilişkilerine "terörle mücadelede işbirliği" ekseninde ivme getireceği ifade ediliyor.

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