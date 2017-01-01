Mısır'da 3 bin 700 yıllık piramit kalıntıları keşfedildi

Mısır Tarih Bakanlığı, 3 bin 700 yıllık bir piramit kalıntılarının keşfedildiğini açıkladı.

Mısır'da Tarih Bakanlığı, bugün 3 bin 700 yıllık bir piramidin kalıntılarının keşfedildiğini açıkladı.

Kahire'deki Dahshur antik kentinde keşfedilen tarihi kalıntılarda, bir adet iç koridor ve 10 hiyeroglif çizgili bir blok yer aldığı belirtildi.

Bakanlık, kalıntıların çok iyi durumda olduğunu, kazı çalışmalarının süreceğini ve piramidin boyutunun belirlenmeye çalışıldığını ifade etti.

Piramidin, 13. Firavun hanedanı zamanında yapılmış olduğu düşünülüyor.