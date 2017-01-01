Macar Belediye Başkanından Erdoğan'lı savunma

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'Şimdi Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın o dönemde haksızlığa gösterdiği tepki benim tepkiden daha sert. O'na da dava açabilecek misiniz? Dünyadaki diğer liderler de Erdoğan kadar tepki gösterebilse İsrail bu kadar pervasızca masum insanları öldüremez.'' dedi.