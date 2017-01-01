04 NİSAN 2017
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Macar Belediye Başkanından Erdoğan'lı savunma

04 Nisan 2017 Salı, 00:45:27 AA

Macaristan Erpatak Belediye Başkanı Zoltan Mihaly Orosz, İsrail'i protesto etmek amacıyla düzenlediği eylemler nedeniyle mahkeme karşısına çıkınca kendini Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Peres'e gösterdiği tepkiyi içeren videoyu mahkeme heyetine izleterek savundu

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    İsrail’in Gazze saldırılarını protesto etmek amacıyla 2014'te eylem düzenleyen Macaristan Erpatak Belediye Başkanı Zoltan Mihaly Orosz, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle açılan davada hakim karşısına çıktı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 49 dakika önce
    DOGRULARI SöYLEYEN BIR BASKAN !
  • Misafir 2 saat önce
    bir iki bu tepkiler atracak susturulan gerçek savaş suçu işleyenlerin alınlarının ortasında patlayacak. insanlara zulm edenler allahın gazabıyla cezalarını bulacak.
  • Misafir 2 saat önce
    Umarım vicdan sahibi avrupalılar Macar Belediye Başkanı gibi cesur olurlar ve haksızlığa karşı tepkilerini gösterirler.
  • Misafir 3 saat önce
    her devlet bakanlarıbubakan gibi konuşa bilse helal olsun
  • Misafir 3 saat önce
    adam hakli
  • Misafir 11 saat önce
    Helal olsun
  • Misafir 11 saat önce
    bravo macar başkan, taktir ettim seni
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