Trump, Putin'e taziyelerini iletti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak Rusya'nın St. Petersburg kentindeki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini ilettiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Trump'ın, St. Petersburg kentinde dün yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için Putin'e ve Rus halkına en derin taziyelerini ilettiği duyurulan açıklamada, "Başkan Trump, saldırıya karşılık verilmesinde ve sorumluların adalet karşısına çıkarılmasında ABD hükümetinin tam desteğini önerdi. Hem Başkan Trump hem de Devlet Başkanı Putin, terörizmin kararlılıkla ve hızlı bir şekilde sona erdirilmesi konusunda mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

Saldırıyla ilgili ilk açıklamasında ise Trump, St. Petersburg kentinde metroda meydana gelen terör saldırısını kınayarak, "Korkunç bir şey; dünyanın her yerinde oluyor. Kesinlikle korkunç." değerlendirmesini yapmıştı.

St. Petersburg kentinde metroda iki istasyon arasında düzenlenen terör saldırısında 10 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Rus medyasında yer alan haberlerde, patlamanın nedeninin tren vagonuna yerleştirilen parça tesirli bomba olduğu belirtilmişti.