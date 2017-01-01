04 NİSAN 2017
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Rusya'daki saldırının ardından Ukrayna'da 'sıkı güvenlik rejimi'

Rusya'da 11 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Ukrayna, metrolarda sıkı güvenlik rejimine geçtiğini duyurdu

04 Nisan 2017 Salı, 10:11:15 Güncelleme: 10:15:54 DHA

Rusya'nın St. Petersburg metrosunda 11 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Ukrayna'daki metrolarda da güvenlik önlemleri artırıldı.

St.Petersburg'da dün öğleden sonra metronun kalabalık olduğu saatte düzenlenen bombalı saldırıda son açıklamaya göre 11 kişi hayatını kaybederken, ikisi ağır en az 43 kişi yaralandı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev, Harkov ve Dnyepr kentlerindeki metrolarda sıkı güvenlk tedbirleri alındığı bildirildi.

Ek güvenlik güçlerinin metrolarda görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Rusya´nın St. Petersburg kentinin metrosunda meydana gelen patlamalar nedeniyle, Kiev, Harkov ve Dnyepr metroları sıkı güvenlik rejimine geçiyor. Polise konuyla ilgili talimat verildi" denildi.

Ukrayna'nın üç kentindeki metrolarda güvenlik önlemlerinin, başkent Kiev'de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nın sonlanacağı 15 Mayıs gününe kadar devam edeceği açıklandı.

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