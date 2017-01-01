04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
isveç
DÜNYA

İsveç'te şüpheli paket alarmı!

İsveç'te bir sağlık merkezi önünde bulunan şüpheli paket güvenlik güçlerini harekete geçirdi

04 Nisan 2017 Salı, 10:47:58 Güncelleme: 10:51:35 DHA

İsveç'in kuzeyindeki Luleå kentinde sağlık merkezinin önünde bulunan bulunan şüpheli paket kent polisini alarma geçirdi.

Bu sabah tespit edilen şüpheli paket üzerine bölgeyi polis güvenlik kontrolüne aldı. Sağlık merkezi ziyarete kapatılırken yakınlardaki okulun 165 öğrencisin de okula girişleri önlendi.

Bomba olmasından şüphenilen paketin incelenmesi için çağrılan bomba uzmanlarının öğleden önce olay yerinde olması bekleniyor.

Luleå kentinde kısa süre içinde bugünkü olay ile birlikte üçüncü kez bomba alarmı verilmiş oldu.

Bir kaç hafta önce patlayıcı madde ile yaralanmış bir kişi bulunmuş, iki gün sonra da Luleå-Stockholm uçuşuna hazırlanan bir SAS uçağı bomba şüphesi ile boşaltılmış, uçakta İsveç Savunma Bakanı'nın da bulunduğu iddia edilmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD, Rakka operasyonu için Kobani'de havaalanı genişletti
DÜNYA

ABD, Rakka operasyonu için Kobani'de havaalanı ...
Rusya'daki saldırının ardından Ukrayna'da 'sıkı güvenlik rejimi'
DÜNYA

Rusya'daki saldırının ardından o ülke alarma geçti!
ABD'nin BM temsilcisinden Esed açıklaması
DÜNYA

ABD: Esed'e aşk beslemiyoruz
Rusya'daki metro saldırganının kimliği açıklandı
DÜNYA

Rusya'daki metro saldırganının kimliği açıklandı
Trump, Putin'e taziyelerini iletti
DÜNYA

Trump'tan Putin'e taziye telefonu!
Kolombiya'da sel felaketi 273 kişi yaşamını yitirdi
DÜNYA

O ülkede sel felaketi! 273 kişi öldü
BM ve AB'den İdlib'de yaşanan kimyasal saldırı hakkında açıklama
DÜNYA

BM VE AB'DEN İDLİB'DE YAŞANAN KİMYASAL SALDIRI HAKKINDA AÇIKLAMA
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakareleri için tarih verdi
DÜNYA

AKINCI, KIBRIS MÜZAKARELERİ İÇİN TARİH VERDİ
Haydar el-İbadi'den Kerkük'teki bayrak krizine ilişkin açıklama
DÜNYA

İBADİ'DEN BAYRAK KRİZİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Beyaz Saray'dan Melania Trump paylaşımı
DÜNYA

BEYAZ SARAY'IN TRUMP PAYLAŞIMI OLAY OLDU
Beyaz Saray, İdlib saldırısı için Obama yönetimini suçladı
DÜNYA

ABD: SALDIRI OBAMA EKİBİNİN POLİTİKALARININ SONUCU
Cebelitarık hükümeti duyurdu: İspanyol gemisi kara sularımıza girdi
DÜNYA

RESMEN DUYURDULAR: KARA SULARIMIZA İZİNSİZ GİRDİLER