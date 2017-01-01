İsveç'te şüpheli paket alarmı!

İsveç'in kuzeyindeki Luleå kentinde sağlık merkezinin önünde bulunan bulunan şüpheli paket kent polisini alarma geçirdi.

Bu sabah tespit edilen şüpheli paket üzerine bölgeyi polis güvenlik kontrolüne aldı. Sağlık merkezi ziyarete kapatılırken yakınlardaki okulun 165 öğrencisin de okula girişleri önlendi.

Bomba olmasından şüphenilen paketin incelenmesi için çağrılan bomba uzmanlarının öğleden önce olay yerinde olması bekleniyor.

Luleå kentinde kısa süre içinde bugünkü olay ile birlikte üçüncü kez bomba alarmı verilmiş oldu.

Bir kaç hafta önce patlayıcı madde ile yaralanmış bir kişi bulunmuş, iki gün sonra da Luleå-Stockholm uçuşuna hazırlanan bir SAS uçağı bomba şüphesi ile boşaltılmış, uçakta İsveç Savunma Bakanı'nın da bulunduğu iddia edilmişti.