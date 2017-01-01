Rusya'da bir saldırı daha! İki polis öldü...

Rusya, St. Petersburg metrosuna yönelik bombalı terör saldırısının şokunu yaşarken bir saldırı haberi de ülkenin güneyindeki Astrahan bölgesinden geldi.
Astrahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pazartesi akşam saatlerinde bir polis aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Valilik, saldırıda iki polisin hayatını kaybettiğini ifade ederken, saldırının bir grup radikal İslamcı terörist tarafından gerçekleştirildiği duyuruldu.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 5
-
Misafir 3 saat öncehayırdır Rus'ya operasyon için yatırımmı yapıyor00
-
Misafir 4 saat önceTeröre Lanet olsun60
-
Misafir 4 saat önceRusyaya da sardilar00
-
Misafir 4 saat öncePutin reis köklerini kazır!60
-
Misafir 5 saat önceİŞİDDİR +30
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER