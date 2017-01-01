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DÜNYA

Rusya'da bir saldırı daha! İki polis öldü...

Rusya'nın güneyindeki Astrahan'da bir polis aracına ateş açıldı. Saldırıda iki polis hayatını kaybetti

04 Nisan 2017 Salı, 11:15:38 Güncelleme: 12:32:53 HABERTURK.COM

Rusya, St. Petersburg metrosuna yönelik bombalı terör saldırısının şokunu yaşarken bir saldırı haberi de ülkenin güneyindeki Astrahan bölgesinden geldi.

Astrahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pazartesi akşam saatlerinde bir polis aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Valilik, saldırıda iki polisin hayatını kaybettiğini ifade ederken, saldırının bir grup radikal İslamcı terörist tarafından gerçekleştirildiği duyuruldu.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 3 saat önce
    hayırdır Rus'ya operasyon için yatırımmı yapıyor
  • Misafir 4 saat önce
    Teröre Lanet olsun
  • Misafir 4 saat önce
    Rusyaya da sardilar
  • Misafir 4 saat önce
    Putin reis köklerini kazır!
  • Misafir 5 saat önce
    İŞİDDİR +
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