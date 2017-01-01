Rusya'da patlama olan metro istasyonunda bomba alarmı!

Rusya'nın St. Petersburg kentinde dün patlama olan metro istasyonuna isimsiz bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine metro istasyonu kapatıldı.

Reuters'ın RIA Novosti'den aktardığına göre isimsiz bir arama, Senneya Ploshchad istasyonuna başka bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulundu.

Interfax haber ajansı da istasyon dışında bazı itfaiye araçları görüldüğünü belirtti.

BİRKAÇ SAAT SONRA AÇILDI

Bomba ihbarının ardından istasyonun geri açıldığı bildirildi.

İsimsiz ihbar nedeniyle metro istasyonu birkaç saat kapalı kalmıştı.