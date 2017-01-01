04 NİSAN 2017
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İspanya Mahkemesi'nden flaş Esed kararı!
DÜNYA

İspanya Mahkemesi'nden Esed ailesi için flaş karar!

İspanya Mahkemesi, Esed ve ailesine ait 691 milyon dolar değerindeki evlere el konulduğunu açıkladı

04 Nisan 2017 Salı, 12:42:38 Güncelleme: 15:30:30 HABERTURK.COM

İspanya Yüksek Mahkemesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Mahkeme, ayrıca Esed ve ailesine ait İspanya'da bulunan 691 milyon dolar değerindeki evlere de el konulduğunu duyurdu.

İspanya'daki kara para aklama suçlamaları Beşar Esed'in amcası ve eski başkan yardımcısı Rıfat Esed etrafında şekilleniyor.

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YORUMLAR 27
  • Misafir 1 saat önce
    uyu turkıye
  • Misafir 1 saat önce
    Bu işler sırayla. Reza davası bitsin de bi görelim bakalım neler neler çıkacak.
  • Misafir 1 saat önce
    bize verin biz suriyelilere dağıtalım
  • Misafir 1 saat önce
    para gerçek sahiplerine yani Suriyelilere harcanılmamalıdır....
  • Misafir 2 saat önce
    haksızlık kimse kimsenin malına cebren konamaz
  • Misafir 2 saat önce
    aynen
  • Misafir 2 saat önce
    helal be türk dostu ispanya var zaten bitek...
  • Misafir 2 saat önce
    esed severler derneği üyelerine duyurulur. esed in ispanya da 691 milyon değerinde evleri varmış. hadi bunu izah edin.
  • Misafir 3 saat önce
    Önce esedi yetiştirdiler sonra devletin başına getirdiler. Şimdi parçalayıp yiyiyorlar.
  • haberturk_takipcisi 3 saat önce
    Yerle bir olsun Esed!
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