İspanya Mahkemesi'nden flaş Esed kararı!

İspanya Yüksek Mahkemesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Mahkeme, ayrıca Esed ve ailesine ait İspanya'da bulunan 691 milyon dolar değerindeki evlere de el konulduğunu duyurdu.

İspanya'daki kara para aklama suçlamaları Beşar Esed'in amcası ve eski başkan yardımcısı Rıfat Esed etrafında şekilleniyor.