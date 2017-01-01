İspanya Mahkemesi'nden flaş Esed kararı!

İspanya Yüksek Mahkemesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.
Mahkeme, ayrıca Esed ve ailesine ait İspanya'da bulunan 691 milyon dolar değerindeki evlere de el konulduğunu duyurdu.
İspanya'daki kara para aklama suçlamaları Beşar Esed'in amcası ve eski başkan yardımcısı Rıfat Esed etrafında şekilleniyor.
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YORUMLAR 27
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Misafir 1 saat önceuyu turkıye00
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Misafir 1 saat önceBu işler sırayla. Reza davası bitsin de bi görelim bakalım neler neler çıkacak.00
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Misafir 1 saat öncebize verin biz suriyelilere dağıtalım00
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Misafir 1 saat öncepara gerçek sahiplerine yani Suriyelilere harcanılmamalıdır....60
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Misafir 2 saat öncehaksızlık kimse kimsenin malına cebren konamaz03
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Misafir 2 saat önceaynen30
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Misafir 2 saat öncehelal be türk dostu ispanya var zaten bitek...00
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Misafir 2 saat önceesed severler derneği üyelerine duyurulur. esed in ispanya da 691 milyon değerinde evleri varmış. hadi bunu izah edin.30
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Misafir 3 saat önceÖnce esedi yetiştirdiler sonra devletin başına getirdiler. Şimdi parçalayıp yiyiyorlar.00
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haberturk_takipcisi 3 saat önceYerle bir olsun Esed!30
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