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rusya st petersburg terör saldırısı
DÜNYA

Rusya saldırısının canlı bomba eylemi olduğu açıklandı

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirilen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının bir intihar eylemi olduğu açıklandı

04 Nisan 2017 Salı, 13:19:23 Güncelleme: 17:15:53 HABERTURK.COM

Rus yetkililer, St. Petersburg metrosunda gerçekleştirilen terör saldırısının bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma komitesinden yapılan açıklamada, trenin üçüncü vagonunda patlayıcıyı infilak ettiren kişinin ceset parçalarının bulunduğunu bildirildi.

Öte yandan CNN International'ın haberine göre Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da saldırının bir intihar eylemcisi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

RUSYA SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırganın Kırgızistan doğumlu 22 yaşındaki Ekbercan Calilov olduğunu duyurdu.

Komite, Diriliş Meydanı istasyonunda etkisiz hale getirilen bombanın da Celilov tarafından bırakıldığını söyledi.

Kırgız makamları, bu sabah yaptığı açıklamada saldırganın 1995 Kırgızistan doğumlu Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu duyurmuştu.

 

 

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YORUMLAR 1
  • haberturk_takipcisi 4 saat önce
    Teröre lanet olsun!
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