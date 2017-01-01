Rus yetkililer, St. Petersburg metrosunda gerçekleştirilen terör saldırısının bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma komitesinden yapılan açıklamada, trenin üçüncü vagonunda patlayıcıyı infilak ettiren kişinin ceset parçalarının bulunduğunu bildirildi.

Öte yandan CNN International'ın haberine göre Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da saldırının bir intihar eylemcisi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

RUSYA SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırganın Kırgızistan doğumlu 22 yaşındaki Ekbercan Calilov olduğunu duyurdu.

Komite, Diriliş Meydanı istasyonunda etkisiz hale getirilen bombanın da Celilov tarafından bırakıldığını söyledi.

Kırgız makamları, bu sabah yaptığı açıklamada saldırganın 1995 Kırgızistan doğumlu Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu duyurmuştu.