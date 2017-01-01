04 NİSAN 2017
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Çavuşoğlu'ndan Kerkük tepkisi: Bir şeylerin döndüğü gerçek
DÜNYA

Çavuşoğlu'ndan Kerkük tepkisi: Bir şeylerin döndüğü gerçek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib ve Kerkük'le ilgili önemli açıklamalar yaptı.

04 Nisan 2017 Salı, 15:19:20 Güncelleme: 16:31:07 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği kimyasal saldırı ve Kerkük İl Meclisi'nin aldığı referandum kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırıyı değerlendiren Çavuşoğlu, "Çıkıp Esed'la ilgili kararı halk versin diyorlar. Böyle saldırılarla halk mı kalır. Bu bir insanlık suçudur. Bunun bir cezası olmalı. Ama batı dünyası yine vurdumduymaz davranacaktır. Bu saldırı, tüm süreci heba edebilir." ifadelerini kullandı.

KERKÜK KARAR ALAMAZ, BAĞDAT ALIR

Kerkük İl Meclisi'nin tek başına referandum kararı alamayacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Araplar ve Türkmenler bu karara katılmadı. Kerkük Meclisi'nin referandum yetkisi yok. Ancak bu meclis Bağdat yönetimine, Kerkük'te referandum talebini iletiyor. Burada bir şeylerin döndüğü gerçek. Bu kırılgan dönemde, Irak'ın geleceğini tehlikeye atan adımlar. Bunlar iyi niyetli adımlar değil. Fırsatçılık yapıyorlar. Bunu açıkça söyledik. Irak Türkmen Cephesi'nin başkanı, Başbakanımızla da görüştü. Kerkük Türkmeni yalnız değildir. Böyle oldu, bittilere müsade etmeyiz. Fırsatçılık yapmak, bölgesel yönetim için de Irak yönetimi için de iyi olmaz." şeklinde konuştu.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 45 dakika önce
    adam
  • Misafir 48 dakika önce
    Hep lafta kaldi lafta kalacak icraat yok!
  • Misafir 51 dakika önce
    tepki bu mu? yazıklar olsun
  • Misafir 59 dakika önce
    Günaydın
  • Misafir 1 saat önce
    birseyler donuyor firsatcilar kartal dovustu kanadi banna dustu hikayesi herkes orda bir seyler pesinde turkiye uyuyor yaziklar olsun
  • Misafir 1 saat önce
    barzaniye anlatın bunu.
  • Misafir 1 saat önce
    Ne döndüğünü anlarsanız bize de anlatın lütfen!
  • Misafir 2 saat önce
    girelim
  • Misafir 2 saat önce
    günaydın bakan bey
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