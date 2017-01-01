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DÜNYA

Merkel'den itiraf: Korkunç acılara yol açtığını gördük

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de askeri çözümlerin korkunç acılara yol açtığını gördüklerini söyledi

04 Nisan 2017 Salı, 17:05:15 Güncelleme: 17:13:52 AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de askeri çözümlerin gerçek hedefe götürmediğini, ancak korkunç acılara yol açtığını söyledi.

Merkel, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile yapacağı görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında, yarın Brüksel’de "Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" toplantısının yapılacağını anımsatarak, buraya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in katılacağını ve Almanya’nın Suriye konusunda yardımları sürdüreceğini ifade etti.

Suriye'nin komşusu Lübnan'ın bu ülkede yaşananlardan etkilendiğine işaret eden Merkel, bundan dolayı Lübnanlı mevkidaşıyla Suriye’deki ihtilafın çözümü konusunda ihtimalleri ele alacaklarını kaydetti.

“Askeri çözümlerin korkunç acılara yol açtığını, ancak gerçekten hedefe varmadığını gördük." ifadesini kullanan Merkel, Lübnan’ın 1 milyondan fazla sığınmacıyı kabul ettiğini, bunun ülke için büyük bir yük olduğunu belirtti.

Almanya'nın Lübnan'a 2016'da yaklaşık 386 milyon avro yardımda bulunduğunu aktaran Merkel, bununla ülkenin sığınmacı krizinin üstesinden gelmesine ve ekonominin canlanmasına yardımcı olmak istediklerini ifade etti.

Merkel, görüşmede Lübnan'ın Suudi Arabistan ve İran ile olan ilişkilerinin de ele alınacağını kaydetti.

Lübnan Başbakanı Hariri de, Lübnan’ın 1 ila 1,5 milyon arasında sığınmacıyı kabul ettiğini ve bunun ülke için büyük bir yük olduğunu belirterek, bunun Avrupa Birliği’nin (AB) 250 milyon sığınmacıyı alması gibi bir anlama geldiğini ifade etti.

Hariri, yarın Brüksel’de yapılacak toplantının Suriye'ye istikrar getirmesini umduğunu kaydetti.

Ülkesinin sadece sığınmacılar konusunda yardımda bulunmadığını, terörün her şekliyle de mücadele ettiğini belirten Hariri, bu konuda da destek beklediklerini ifade etti.

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