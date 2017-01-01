04 NİSAN 2017
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BM ve AB'den İdlib'de yaşanan kimyasal saldırı hakkında açıklama

BM Özel Temsilcisi Mistura, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Esed rejiminin olayın arkasında olduğuna işaret ederken, AB Yüksek Temsilcisi Mogherini saldırıyı 'korkunç' olarak niteledi.

04 Nisan 2017 Salı, 19:18:03 Güncelleme: 19:24:51 AA

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin İdlib kentinde çoğu çocuk 100'den fazla sivilin ölmesine, "havadan gelen kimyasal saldırının" yol açtığını söyleyerek, Esed rejiminin olayın arkasında olduğuna işaret etti.

Mistura, yarın Brüksel'de yapılacak Suriye Yardım Konferansı öncesi Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Mistura, "korkunç saldırıyla" ilgili BM Güvenlik Konseyinin toplanacağını ve kimin yaptığına bakılacağını belirtti.

Mistura, "Yarın 70 ülke bir araya gelecek. Uluslararası toplum her toplandığında, birilerinin bir şekilde aşırı derece korku üreterek umuda zarar vermeye çalıştığı doğru. Ancak biz vazgeçmeyeceğiz. Aksine bu gibi korku anlarını, kararlılığımızı yenemeyeceklerini göstermek için kullanacağız." dedi.

"KİMYASAL SALDIRIYDI VE HAVADAN GELDİ"

BM Özel Temsilcisi, bir soru üzerine de, kimin yaptığına dair bir teyidin şu aşamada ellerinde olmadığını ifade ederek, "Ancak bunun havadan gelen bir kimyasal saldırı olduğunu anlıyoruz. Kesinleştirmek için ne olduğunun teknik simülasyonunu yapacağız. Bildiğimiz şey, kurbanlar bakımından bir dehşet söz konusu. Ayrıca gördüğümüz fotoğraflar de çok şey anlatıyor." dedi.

"REJİMİN HALKI KORUMA SORUMLULUĞU VAR"

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini de, "korkunç" olarak nitelediği saldırının kendilerini üzdüğünü belirtti. Kimyasal saldırının, savaş suçlarının en kötüsü olduğunu kaydeden Mogherini, "Bunun sorumlusu her kimse, hesap sorulmalı." dedi. Özellikle bugün yaşananlar karşısında "dokunulmazlığın" bir seçenek olmadığını vurgulayan Mogherini, olanlar karşısında güçlü durma ve barış için çalışma sorumluluğu taşıdıklarını söyledi.

Mogherini, şu aşamada kimin yaptığına dair bir delil olmadığını kaydederek, "Ancak her rejiminin kendi halkını koruması noktasında tartışmasız bir sorumluluğu var. Bu, uluslarası kanunlara göre her durum için geçerli." değerlendirmesini yaptı.

Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine bu sabah düzenlediği kimyasal saldırıda çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği ifade edilmişti.

Esed rejimi, son 10 günde 4 defa sivillere yönelik klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlerken, İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırıda 20 sivil zehirlenmişti.

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