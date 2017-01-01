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Melania Trump
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Beyaz Saray'dan Melania Trump paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın özgeçmişi Beyaz Saray'ın resmi sitesinde yayınlanırken Trump sosyal medyada eleştiri ve espri konusu olmaktan kaçamadı...

04 Nisan 2017 Salı, 21:13:41 Güncelleme: 21:45:54 DHA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın özgeçmişini yayınladı. Beyaz Saray'ın resmi web sayfasında yayınlanan bilgilerde, 26 Nisan 1976'da Slovenya'da doğan Melania Trump'ın 16 yaşında modellik kariyerine başladığı belirtildi.

Yayınlandıktan sonra sosyal medyayı da hareketlendiren, o zamanki adıyla Melania Knavs'ın Ljubliana Üniversitesi'nde eğitim almak istediği ancak modellik kariyerini ilerletmek için Milano ve Paris'te çalışmalar yaptığı, 1996 yılında da New York'a taşındığı öğrenildi.

Model olarak yüksek profilli işlerde çalıştığı belirtilen Melania Trump'ın, uluslararası üne sahip fotoğrafçılarla çalıştığı, ünlü dergilerde fotoğraflarının yayınlandığı aktarıldı.

'New York'un kültürel zenginliği ile yoğrulan Melania Trump'ın, sanat, mimari, tasarım, moda ve güzellik konularına tutkulu olduğu, yardımseverlik, sadakat ve cömertliğin bazen bu tutkuları da aştığı' belirtildi.

Beyaz Saray'ın resmi sitesinde fotoğraflar eşliğinde yayınlanan bilgilere göre, 2005 yılında Donald Trump ile evlenen Melania Trump, 2006 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Aynı yıl Amerikan vatandaşı olan Melania Trump, ABD dışında doğan ikinci ‘First Lady' oldu.

Melania Trump'ın resmi özgeçmişiyle ilgili Beyaz Saray tarafından yayınlanan bilgi ve fotoğraflar sosyal medyada eleştiri ve espri konusu oldu.

Melania Trump bazı kişiler tarafından doğal olmamakla eleştirilirken, fotoğraflarda fazla dijital düzeltme yapıldığı yorumlarında bulunuldu.

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