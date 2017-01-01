05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
François Hollande Angela Merkel Vladimir Putin
DÜNYA

Merkel ve Hollande, Ukrayna için Putin'le görüştü

Putin, Merkel ve Hollande, Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmeleri değerlendirirken kalıcı ateşkesin sağlanması üzerinde durdu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 00:24:09 Güncelleme: 00:25:51 DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefonda Ukrayna'yı görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Hollande ve Merkel'in Putin'i arayarak dün St. Petersburg'da düzenlenen saldırı nedeniyle taziye dileklerini de ilettikleri ifade edildi.

Taraflar, görüşmede terör tehlikesine karşı istihbarat birimleri arasındaki bilgi alışverişinin artırılması konusunda mutabık kaldı.

Putin, Merkel ve Hollande, Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmeleri değerlendirirken kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve Minsk anlaşmasının yerine getirilmesi gibi konuların üzerinde durdu.

Görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki insani durum ve AGİT misyonuyla ilgili konuların da ele alındığı belirtildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Angela Merkel: Avrupa’nın sığınmacı konusunda Türkiye’yi desteklemesi doğrudur
DÜNYA

Merkel sonunda Türkiye'nin hakkını teslim etti
Vladimir Putin: Dudaklarımı okuyun; 'hayır'
DÜNYA

Vladimir Putin: Dudaklarımı okuyun; 'hayır'
Putin'den Rus ordusunda asker sayısını artırma kararı
DÜNYA

Putin'den Rus ordusunda asker sayısını artırma kararı
Rusya'dan İran'a dev kredi!
DÜNYA

Rusya'dan İran'a dev kredi!
ABD'den Rusya'ya gözaltı tepkisi: Hemen serbest bırakın
DÜNYA

ABD'den Rusya'ya tepki: Hemen serbest bırakın
'Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi' iddiasında yeni gelişme
DÜNYA

'Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi' iddiasında ...
Rusya'dan Esed açıklaması: Devam edeceğiz
DÜNYA

BUNA RAĞMEN 'ESED'İ DESTEKLEMEYE DEVAM' DEDİLER!
Suudi kadınlardan araba kullanma yasağına karşı ilginç protesto!
DÜNYA

SUUDİ KADINLARDAN ARABA KULLANMA YASAĞINA KARŞI İLGİNÇ PROTESTO!
IKBY Başbakanı Barzani'den Kerkük açıklaması
DÜNYA

BARZANI: 'KERKÜK SADECE KÜRT KENTİDİR' DEMİYORUZ
Dünya Sağlık Örgütü'nden İdlib saldırısı açıklaması
DÜNYA

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: 2013'TEN BERİ EN DEHŞET VERİCİ SALDIRI
6 yıllık Suriye iç savaşında kimyasal katliamlar...
DÜNYA

İŞTE SURİYE'NİN KİMYASAL SİCİLİ... İDLİB'DEKİ KATLİAM İLK DEĞİL!
ABD'nin F-16 uçağı düştü!
DÜNYA

ABD'NİN F-16 UÇAĞI DÜŞTÜ!