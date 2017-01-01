05 NİSAN 2017
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İtalya, İsviçre'nin Roma Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, sınırdaki üç geçiş kapısını kapatan İsviçre’nin Roma Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 00:24:14 Güncelleme: 00:25:33 AA

İtalya Dışişleri Bakanlığı, üç sınır kapısını akşam geçişlerine kapatan İsviçre’nin Roma Büyükelçisi Giancarlo Kessler’i, bakanlığa çağırdı.

İtalya, ay başından bu yana üç küçük sınır geçişini suçla mücadele önlemleri kapsamında geceleri kapatan kuzeydeki komşusu İsviçre’ye diplomatik tepki gösterdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üç sınır geçişini gece saatlerinde geçişlere kapatması sebebiyle İsviçre’nin Roma Büyükelçisi Giancarlo Kessler’i "Acil" koduyla bakanlığa çağırdı.

Bakanlıkta, büyükelçiye; İtalyan tarafının sınır kapatma uygulamasının kısa süre içerisinde aşılması beklentisinin iletildiği ve bölgede iki ülke arasında günlük iş faaliyetleri yürüten işçilerin mağdur edilmemesi taleplerinin aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu sınır geçişlerini kapatma uygulamasının, İsviçre’nin de dahil olduğu serbest dolaşım anlaşmasının ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Büyükelçi Kessler’in de İtalya’nın tepkisine neden olan uygulamanın geçici ve test nitelikli olduğunu belirttiği, iki ülke sınırında görev yapan güvenlik güçleri arasındaki işbirliğinin arttırılmasıyla, durumun gözden geçirileceğini söylediği belirtildi.

İtalya’nın kuzey sınırları daha önce de göçmen geçişleri nedeniyle ayrıca odak noktası olmuştu. Son yıllarda Libya çıkışlı Akdeniz üzerinden onbinlerce göçmenin giriş yaptığı İtalya, kuzeydeki komşuları Avusturya, İsviçre ve Fransa ile göçmenlerin bu ülkelere geçmek istemesi ve bu ülkelerin de sınırda önlemler alması sebebiyle ufak krizler yaşamıştı.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 5 saat önce
    3. dünya savaşı batıdan gelecek.görürsünüz
  • Misafir 7 saat önce
    Çok güzel
  • Misafir 15 saat önce
    beter olsunlar yesinler birbirlerini
  • Misafir 15 saat önce
    yiyin birbirinizi inş.
  • Misafir 16 saat önce
    Reis şu geri kabul anlaşması fesh edip,sınırları bir açsan,ab dağılır...
  • Misafir 16 saat önce
    ha şöyle birbirinizden bize sarmazsınız belki, sağdan süüüüür
  • Misafir 16 saat önce
    avrupanın sonu yavaş yavaş geliyor.
  • Misafir 16 saat önce
    yiyin la biribirinizi
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