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İdlib'te kimyasal silah kullanımı
DÜNYA

ABD, İngiltere, Fransa, İdlib'de kimyasal silah kullanılması ile ilgili BMGK tasarısı hazırladı

ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıyı kınayan ve sorumluların bulunması için soruşturma açılmasını isteyen BMGK karar tasarısını hazırlayarak üyelere dağıttı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 06:46:17 Güncelleme: 09:53:34 AA

ABD, İngiltere ve Fransa, Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısını kınayan ve sorumluların bulunması için soruşturma açılmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını hazırlayarak üyelere dağıttı.

BMGK, saldırının duyulmasının ardından İngiltere ve Fransa'nın talebiyle konuyu görüşmek için bugün TSİ 17.00'de toplanma kararı almıştı.

Toplantı öncesi ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada ABD, Fransa ve İngiltere'nin ortak karar tasarısı hazırlayarak tüm üyelere dağıttığı bildirildi.

Açıklamada, tasarının bugünkü toplantıda oylamaya sunulup sunulmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen ve Konseye geçen şubat ayında sunulan benzer bir tasarı Rusya ile Çin tarafından veto edilmişti.

- Esed rejiminden tüm bilgileri BM ile paylaşması isteniyor

Yeni dağıtılan tasarıda başta son olarak İdlib'deki olmak üzere Suriye'deki kimyasal silah saldırıları kınanıyor.

Söz konusu saldırının faillerinin bulunması talep edilen tasarıda, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile BM'nin ortak soruşturma misyonunun (JIM) bu saldırıyı soruşturması isteniyor.

Tasarıda Esed rejiminden JIM'e, 4 Nisan'daki hava operasyonları ile ilgili tüm uçuş bilgilerini o gün görevde olan tüm komuta kademesinin listesini vermesi, ayrıca soruşturma ekibinin istediği askeri tesiste inceleme yapması ve askeri yetkilerle görüşmesinin sağlanması talep ediliyor.

BMGK'da bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Tasarının kabul edilip edilmemesi konusunda daha önce 7 Suriye tasarısını veto eden Rusya'nın tutumunun belirleyici olması bekleniyor.

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