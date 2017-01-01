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DÜNYA

Pakistan'da canlı bomba saldırısı nüfus sayım memurlarını vurdu!

Pakistan'ın Lahor kenti yakınlarında düzenlenen canlı bomba saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 10:12:37 Güncelleme: 10:14:20 AA

Pakistan’ın Pencap eyaletinde nüfus sayım yetkililerini hedef alan intihar saldırısında altı kişi yaşamını yitirdi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lahor kenti yakınlarındaki saldırıda iki nüfus sayım yetkilisiyle onlara eşlik eden dört asker hayatını kaybetti.

İntihar saldırısında 15 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan’da 19 yıl aradan sonra geçen ay başlayan nüfus sayımı, on binlerce yetkili ve yaklaşık 200 bin asker tarafından yürütülüyor. Nüfus sayımının, 15 Mayıs’ta tamamlanması bekleniyor.

 

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