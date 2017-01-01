05 NİSAN 2017
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DÜNYA

Tikrit'te DEAŞ saldırısı: 26 ölü

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Tikrit kentinde polis üniformaları ve araçlarını kullanarak saldırı düzenledi. 14'ü polis 26 kişi hayatını kaybetti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 10:36:44 Güncelleme: 10:46:14 HABERTURK.COM

Irak'ın Tikrit şehrinde terör örgütü DEAŞ militanlarının gece düzenlediği saldırılarda, aralarında 14 polis memurunun da olduğu 26 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Reuters'ın haberine göre örgüt üteleri polis üniformaları giyip polis araçları kullanarak şehre girdi. Bağdat'ın 175 kilometre kuzeyinde yer alan şehre yaklaşık 10 kişinin saldırdığı ve aralarında 2 intihar bombacısı olduğu bildirildi.

Saldırıların polis kontrol noktasını ve bir albayın evini hedef aldığı, albayın ailesinden 4 kişiyle birlikte hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırılarda iki intihar bombacısı, etrafı polislerle çevrili olduğu sırada intihar yeleklerini patlatırken, 3 diğer saldırgan ise çatışmalarda öldürüldü.

5 teröristin hala saklandığı, Tikrit'te sokakta çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

 

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