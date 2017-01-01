Sağlık Bakanı Akdağ'dan İdlib açıklaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye'deki kimyasal saldırıda ölen 2 kişi ile 30 hastanın Türkiye'ye getirildiği belirterek, "Bir kimyasal saldırı olduğuna dair bizde bulgular mevcut. Bu bulguları dokümante ederek Dünya Sağlık Örgütüne de gönderiyoruz. İnsanlığın bu meseleye duyarsız kalmaması lazım." dedi.

Bakan Akdağ, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, dün itibarıyla 2 ölü, 30 hastanın Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Saldırıda ölen 2 kişinin de Türkiye'ye getirildiğini belirten Akdağ, "Ayrıca dün itibarıyla müdahale ettiğimiz hasta sayısı yaklaşık 30 kişiydi. Tabi bunlar bize ulaşabilenler. Bize ulaşamayan çok büyük bir sayı var. Yüzlerce insan... Ölenler, ağır biçimde hasar görenler. Bir kimyasal saldırı olduğuna dair bizde bulgular mevcut. Bu bulguları dokümante ederek Dünya Sağlık Örgütü'ne de gönderiyoruz. İnsanlığın bu meseleye duyarsız kalmaması lazım." diye konuştu.

Bakan Akdağ, Suriye'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın bütün güçlü ülkelerinin artık bu gidişe bir 'dur' demesi gerekiyor. Zalim bir rejimin, zalimce çoluk çocuk demeden, genç yaşlı demeden, hamile hasta demeden insanların üstüne bombalar yağdırması, hele hele kimyasal bombalarla saldırması insanlık dışı bir vahşet. Bu vahşete sebep olanları şiddetle lanetliyorum. Mübarek aylardayız, Cenabıhak, onların cezasını versin."

Suriye konusunda Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirten Akdağ, "Güvenlik temin edildiği ölçüde, bizden talep edildiğinde sınır ötesine sağlık personeli gönderiyoruz. Yine ihtiyaç olursa yine gönderebiliriz. Güvenlik meselesi tabi ki burada önemli. Bu kimyasal saldırılardan sonra ciddi bir temizleme yapmak gerekiyor. Hastanelerimizin bu özellikleri var. Bu temizlikleri yapabilecek karakterlere sahibiz. Müdahale eden arkadaşlarımızı koruyacak korumalı elbiselerimiz de mevcut. İhtiyaç duyanları daha içerideki hastanelere gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Akdağ, Türkiye'de tedavi altına alınan hastaların Gaziantep, Hatay'da tedavi altına alındığını sözlerine ekledi.

BAKAN TÜFENKÇİ: İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Bu normal savaş hukuku çerçevesinde cereyan eden bir olay değil. Tamamen çocuklara, gençlere, yaşlılara, kadınlara herhangi bir ayrım yapmadan bütün oradaki insanlara karşı işlenmiş bir suç. Bunu mazur görmek ve göstermek hiçbir akıl sahibine ve devlete de yakışmaz." dedi.

BAKAN ÇELİK: BU MERHAMETSİZ DÜNYADA...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Bu saldırı yalnız Suriye'deki kardeşlere yapılmadı bu çağda bu devirde bu kimyasal silahı kullanan alçaklar tüm insanlığa karşı bunu kullanmışlardır." dedi.

Çelik, Şanlıurfa temasları kapsamında merkez Haliliye ilçesinde gençlerle bir araya geldiği sosyal tesiste, kimyasal silahın bir anda binlerce insanın hayatına mal olabilecek çok ağır bir saldırı olduğunu ifade etti.

Onlarca çocuğun Suriye'deki kimyasal silahla yapılan saldırıda hayatını kaybetmesinden duyduğunu üzüntüyü dile getiren ve katliam karşısında kişinin insanlığından utandığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Kimyasalın atıldığı yerdeki insanlar nereye gidecek kime başvuracak kime sığınacak kime dertlerini anlatacak kime gözyaşlarını dökecekler. Bu merhametsiz dünyada sözüm ona tek başına milli gelirleri 50, 60 bin dolar olup, kağıttan paradan başka bir şeyi görmeyen bu alçaklar karşısında merhamet diye kucağını açacak kim var? İşte bu aziz ülke var. Onun için zorluklarımız, sıkıntılarımız var doğrudur ama bu katliamı vahşeti gördüğü zaman insan insanlığından utanıyor. 'Olabilir mi?' diye düşünüyor, rüyadır diye düşündük ama maalesef dün atılan bomba gerçekmiş.