05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
donald trump
DÜNYA

Trump 101: ABD Başkanı üniversitede ders oldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın karşıtı bir grup Harvard öğrencisi, Trump'a nasıl direnileceği konulu bir kurs açtı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:17:44 Güncelleme: 12:32:32 HABERTURK.COM

ABD'de seçildiği günden bu yana geniş kitlelerin eleştiri odağı olan ABD Başkanı Donald Trump'a karşı oluşan toplumsal muhalefet farklı biçimlerde kendini göstermeye devam ediyor.

Son olarak Harvard Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, aktivistlere Donald Trump'a nasıl direnilmesi gerektiğini öğretmek için 4 haftalık bir kurs açtı. Kursun tüm dünyadan insanlara açık olduğu belirtilirken, online dersler de verileceği açıklandı.

Kurs içeriğinde, "Topluluklarımızı nasıl mobilize ve organize ederiz" ve "Direnişi uzun süre nasıl sürdürebiliriz" konulu dersler yer alacak.

Kursun web sayfasında ise, "Direniş Okulu, değerlerimiz için savaşırken ihtiyaç duyacağımız araçların keskinleştirilmesini amaçlayan ücretsiz dört seanslık bir kurstur." ifadeleri kullanıldı.

Kursun yaratıcılarından Shanoor Seervai CNN'e yaptığı açıklamada, "Fikir, bir grup öğrencinin, çaresiz hisseden ve seçimden sonra ne yapacağız sorusundan bıkmış bir grup profesörün konuşması sonucunda ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Kursa ilginin yoğun olduğu belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hollanda'da Türk seçmenler sandık başında
DÜNYA

Hollanda'da Türk seçmenler sandık başında
Rusya ile ABD arasında 'tango' atışması: Ben sana dans etmeyi öğretirim
DÜNYA

Rusya ile ABD arasında 'tango' atışması: Sana dans ...
Sağlık Bakanı Akdağ'dan İdlib açıklaması
DÜNYA

Sağlık Bakanı'ndan 'kimyasal saldırı' açıklaması
Tikrit'te DEAŞ saldırısı: 26 ölü
DÜNYA

DEAŞ militanları polis kılığına girip saldırdı! 26 ...
İdlib'deki kimyasal katliamla ilgili Rusya'dan açıklama!
DÜNYA

İdlib'deki kimyasal katliamla ilgili Rusya'dan ...
Pakistan'da canlı bomba saldırısı nüfus sayım memurlarını vurdu!
DÜNYA

Pakistan'da canlı bomba saldırısı nüfus sayım ...
IKBY Başbakanı Barzani'den Kerkük açıklaması
DÜNYA

BARZANI: 'KERKÜK SADECE KÜRT KENTİDİR' DEMİYORUZ
6 yıllık Suriye iç savaşında kimyasal katliamlar...
DÜNYA

İŞTE SURİYE'NİN KİMYASAL SİCİLİ... İDLİB'DEKİ KATLİAM İLK DEĞİL!
Rusya ve ABD'den kritik görüşme: Suriye, Kuzey Kore, Ukrayna...
DÜNYA

RUSYA VE ABD'DEN KRİTİK GÖRÜŞME: SURİYE, KUZEY KORE, UKRAYNA...
Rusya'dan Esed açıklaması: Devam edeceğiz
DÜNYA

BUNA RAĞMEN 'ESED'İ DESTEKLEMEYE DEVAM' DEDİLER!
ABD'nin F-16 uçağı düştü!
DÜNYA

ABD'NİN F-16 UÇAĞI DÜŞTÜ!
Dünya Sağlık Örgütü'nden İdlib saldırısı açıklaması
DÜNYA

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: 2013'TEN BERİ EN DEHŞET VERİCİ SALDIRI