Trump 101: ABD Başkanı üniversitede ders oldu!

ABD'de seçildiği günden bu yana geniş kitlelerin eleştiri odağı olan ABD Başkanı Donald Trump'a karşı oluşan toplumsal muhalefet farklı biçimlerde kendini göstermeye devam ediyor.

Son olarak Harvard Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, aktivistlere Donald Trump'a nasıl direnilmesi gerektiğini öğretmek için 4 haftalık bir kurs açtı. Kursun tüm dünyadan insanlara açık olduğu belirtilirken, online dersler de verileceği açıklandı.

Kurs içeriğinde, "Topluluklarımızı nasıl mobilize ve organize ederiz" ve "Direnişi uzun süre nasıl sürdürebiliriz" konulu dersler yer alacak.

Kursun web sayfasında ise, "Direniş Okulu, değerlerimiz için savaşırken ihtiyaç duyacağımız araçların keskinleştirilmesini amaçlayan ücretsiz dört seanslık bir kurstur." ifadeleri kullanıldı.

Kursun yaratıcılarından Shanoor Seervai CNN'e yaptığı açıklamada, "Fikir, bir grup öğrencinin, çaresiz hisseden ve seçimden sonra ne yapacağız sorusundan bıkmış bir grup profesörün konuşması sonucunda ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Kursa ilginin yoğun olduğu belirtildi.