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Hollanda'da Türk seçmenler sandık başında

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için üç ayrı bölgede oy kullanmaya başladı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:25:17 Güncelleme: 12:29:54 AA

Hollanda'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için sandık başına gitti.

Sabah erken saatlerde Lahey, Amsterdam ve Deventer başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerine gelen vatandaşlar oylarını kullandı.

Hollanda'da yaşayan yaklaşık 250 bin Türk seçmen, 9 Nisan Pazar gününe kadar, hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 saatleri arasında oy verebilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk seçmenler, söz konusu üç bölgeden istedikleri yerde oy kullanabilecek.

Güvenlikten geçerek sandık başına giden seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabiliyor. Oy kullanacak vatandaşların yetkililere T.C. kimlik numaralarını gösteren nüfus cüzdanı veya pasaport göstermesi gerekiyor.

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