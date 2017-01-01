Papa Franciscus'dan İdlib açıklaması: Dehşete düştüm

Vatikan Şehir Devleti Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen saldırıya dair "Dehşete düştüm. Bu kabul edilemez katliamı şiddetle kınıyorum" dedi.

Haftalık kabul günü kapsamında Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan binlerce kişiye hitap eden Papa, Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal saldırıya dair de konuştu.

Suriye'deki son gelişmelerle dehşete düştüklerini dile getiren Papa, "İdlib'de dün meydana gelen, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca savunmasız sivilin öldüğü bu kabul edilemez katliamı şiddetle kınıyorum" dedi.

Bu saldırının kurbanları ve aileleri için dua ettiğini söyleyen Papa, bu katliamda sorumluluğu olan yerel ve uluslararası düzeyde politikacıların vicdana seslenerek, onlara, bu trajediyi durdurma ve çok uzun süredir devam eden savaştan yorgun olan halkı rahatlığa kavuşturmaları çağrısı yaptı.

Ruhani lider, tüm sıkıntılara ve güvensiz ortama rağmen o bölgenin halkına yardım ulaştırmaya çalışanları da teşvik ettiğini söyledi.