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Rusya saldırısının gerçekleştiği metroda bomba alarmı!

Rusya'da 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından St. Petersburg metro istasyonuna bugün gelen bir bomba ihbarı üzerine giriş çıkışlar kapatıldı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 13:55:03 Güncelleme: 15:56:53 HABERTURK.COM

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Rusya'da, St. Petersburg metrosunda bir önceki gün saldırı düzenlenen hat üzerinde yer alan Pionerskaya istasyonu, bomba ihbarı içeren bir telefon alınması nedeniyle kapatıldı.

Pionerskaya istasyonunun, 13.20'de alınan bir bomba ihbarı üzerine giriş ve çıkışlara kapatıldığı belirtildi.

Pionerskaya istasyonu, Sennaya Ploşad ve Tehnologiçeskiy Institut istasyonları ile aynı hat üzerinde yer alıyor.

Habere göre, Sennaya Ploşad istasyonundan Tehnologiçeskiy Institut istasyonuna gitmekte olan bir trenin vagonunda pazartesi günü patlama meydana gelmesinden bu yana metrodaki birçok istasyon için bomba ihbarları yapıldı. Şu ana kadar bu ihbarlardan hiçbiri doğrulanmadı.

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