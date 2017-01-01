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DÜNYA

Suudi kadınlardan araba kullanma yasağına karşı ilginç protesto!

Suudi Arabistan'da kadınlar, araba kullanma yasağına karşı sosyal medyada hızla büyüyen bir protestoya imza atıyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:28:54 Güncelleme: 16:38:46 HABERTURK.COM

Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu Suudi Arabistan'da, kadınlar sessiz bir protesto gerçekleştiriyor. Sokaklarda yürürken kendini videoya alan Suudi kadınlar, bunu bir protesto biçimine dönüştürmüş durumda.

Ülkede günlük aktivitelerini başlarında bir erkek olmadan gerçekleştirmekte zorlanan ve bu durumu protesto etmeleri yasaklanan Suudi kadınlar, sokakta yürürken veya bir erkek akrabalarının arabayla kendilerini almasını beklerken çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Ülkede tek başlarına seyahat etmeleri yasak olan, araba kullanamayan Suudi kadınların 'sessiz protestosunun' ülke çapında yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.

Suudi kadınlar konuyla ilgili görüşlerini ve protesto videolarını Twitter'da #resistancebywalking etiketiyle birlikte paylaşıyor.

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