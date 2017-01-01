IKBY Başbakanı Barzani'den Kerkük açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Kerkük'ün bütün etnik yapıların kenti olduğunu belirterek, "Kerkük'ün geleceğine Kerkük'te yaşayan bütün etnik yapılar birlikte karar verecek" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başbakanı Neçirvan Barzani, Rudaw TV muhabiri Şifa Gardi'nin Musul operasyonu sırasında yaşamını yitirmesinin 40'ıncı günü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yaptı.

Rudaw TV'nin haberine göre konuşmasında gündemdeki konuları da değerlendiren Barzani, Kerkük'ün geleceğine, Kerkük'te yaşayan bütün etnik yapıların birlikte karar vereceğini söyledi.

Başbakan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kerkük ile ilgili sözlerine ilişkin sorulan soruya, "Kürtler, ‘Kerkük sadece Kürt kentidir' demiyor, bütün etnik yapıların kentidir. Kerkük'te Kürdistan bayrağı hep vardı ancak bana göre konu olduğundan fazla büyütülüyor. 2014 yılında Kerkük Musul'dan daha kötü durumdaydı. Peşmerge bu bayrak altında Kerkük'ü korudu. Peşmerge olmasaydı Kerkük'te ne Irak ne de Kürdistan bayrağı olurdu. DEAŞ'ın bayrağı olurdu. Bize göre; Kerkük Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin kentidir. Hepsinindir. Bu bir gerçektir ve biz de böyle diyoruz. Kerkük daha önce de, şimdi de, gelecekte de orada yaşayanlar için birlikte yaşamın kenti olmalıdır. Kerkük'te yaşayan etnik yapılar Kerkük üzerine karar vermelidir. Başka bir taraf Kerkük'ün geleceğine karar veremez"dedi.