05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Donald Trump
DÜNYA

Donald Trump, Başstratejisti Steve Bannon'ın görevine son verdi

Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Steve Bannon, Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki koltuğunu kaybetti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:20:57 Güncelleme: 20:10:01 HABERTURK.COM

Donald Trump'ın şef stratejisti Steve Bannon, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki koltuğunu kaybetti.

ABD'ye yaşanan bu son dakika gelişmesi Beyaz Saray'ın, Savunma Bakanlığı ve diğer ulusal güvenlik kuruluşlarına ulusal güvenlik konularında kontrolü yeniden verme arayışında olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Bannon, ocak ayında görevinden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i konseyde işlevsiz hale getirmek amacıyla konsey yönetiminde bulunuyordu.

Başkan Trump, Flynn'in konseyde Susan Rice güdümündeki çalışmalarından rahatsız olduğu için çok tartışılan bir hamleyle Bannon'ı konseyde göreve getirmişti.

ABD medyasına göre Bannon gibi bir siyasinin, üst düzey politik bir konseyde bu tarz bir rolde olması zaten sıradışı bir durumdu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    derin yapı VATİKAN cı abd li fetö cüler bizdeki hükümete yaptıklarının aynısını yapıyorlar abd de darbe olur
  • Misafir 1 saat önce
    Çünkü O da Bizimkini örnek alıyor. ...
  • Misafir 3 saat önce
    dünyayı manyaklar yönetiyor
  • Misafir 4 saat önce
    Çünkü oda küreselci
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'nin BM Temsilcisi: Bizzat harekete geçeriz!
DÜNYA

ABD'nin BM Temsilcisi: Bizzat harekete geçeriz!
Esed'e Trump tavır: Kırmızı çizgimi geçti!
DÜNYA

Esed'e Trump tavır: Kırmızı çizgimi geçti!
ABD: Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini tespit ettik
DÜNYA

Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha!
ABD'den Avrupa'ya uyarı
DÜNYA

ABD'den Avrupa'ya uyarı
Beyaz Saray'dan Melania Trump paylaşımı
DÜNYA

Beyaz Saray'ın Trump paylaşımı olay oldu
Beyaz Saray, İdlib saldırısı için Obama yönetimini suçladı
DÜNYA

ABD: Saldırı Obama ekibinin politikalarının sonucu
Rus temsilciden BM'de ilginç hareket! Koşarak dışarı çıktı
DÜNYA

RUS TEMSİLCİDEN İLGİNÇ HAREKET! O İSİM KONUŞMAYA BAŞLAYINCA...
6 yıllık Suriye iç savaşında kimyasal katliamlar...
DÜNYA

İŞTE SURİYE'NİN KİMYASAL SİCİLİ... İDLİB'DEKİ KATLİAM İLK DEĞİL!
Esed'e Trump tavır: Kırmızı çizgimi geçti!
DÜNYA

ESED'E TRUMP TAVIR: KIRMIZI ÇİZGİMİ GEÇTİ!
Dışişleri'nden Somali'deki bombalı saldırıya kınama
DÜNYA

DIŞİŞLERİ'NDEN SOMALİ'DEKİ BOMBALI SALDIRIYA KINAMA
Mahmud Ahmedinejad açıkladı, aday olmayacak
DÜNYA

AHMEDİNEJAD ADAYLIK İDDİALARINA YANIT VERDİ
Dünyanın konuştuğu Etiyopyalı kadın konuştu
DÜNYA

'ATLAMASAYDIM BENİ ÖLDÜRECEKTİ'