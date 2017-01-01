SON DAKİKA

Donald Trump'ın şef stratejisti Steve Bannon, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki koltuğunu kaybetti.

ABD'ye yaşanan bu son dakika gelişmesi Beyaz Saray'ın, Savunma Bakanlığı ve diğer ulusal güvenlik kuruluşlarına ulusal güvenlik konularında kontrolü yeniden verme arayışında olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Bannon, ocak ayında görevinden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i konseyde işlevsiz hale getirmek amacıyla konsey yönetiminde bulunuyordu.

Başkan Trump, Flynn'in konseyde Susan Rice güdümündeki çalışmalarından rahatsız olduğu için çok tartışılan bir hamleyle Bannon'ı konseyde göreve getirmişti.

ABD medyasına göre Bannon gibi bir siyasinin, üst düzey politik bir konseyde bu tarz bir rolde olması zaten sıradışı bir durumdu.