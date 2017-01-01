06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Matthew Rycroft
DÜNYA

Matthew Rycroft: Esed, Rusya'yı dünyanın gözü önünde küçük düşürüyor

BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan İdlib toplantısında konuşan İngiltere BM Daimi Temsilcisi Rycroft, Esed'in Rusya'yı küçük düşürdüğünü dile getirdi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:38:35 Güncelleme: 19:50:16 AA

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal saldırılara ilişkin, "Esed, Rusya'yı dünyanın gözü önünde küçük düşürüyor. Rusya itibarını geri kazanmak istiyorsa, bu saldırıyı kınamalı." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine konuyu görüşmek üzere toplandı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Rycroft, Konsey'de yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'ndeki vetolarının Esed rejimini cesaretlendirdiğini belirterek, bu vetoların sonuçlarının dün İdlib'e kimyasal saldırı olarak geri döndüğünü söyledi.

Bütün bulguların bu saldırının bir kaç saat boyunca havadan geldiğini, sinir gazı kullanıldığını ve saldırıların rejim tarafından düzenlendiğini gösterdiğini ifade eden Rycroft, kimyasal silah kullanımının savaş suçu olduğunu vurguladı.

"ESED, RUSYA'YI KÜÇÜK DÜŞÜRÜYOR"

Rycroft, "Esed, Rusya'yı dünyanın gözü önünde küçük düşürüyor. Rusya itibarını geri kazanmak istiyorsa, bu saldırıyı kınamalı." dedi.

Rusya tutumunu değiştirmezse BM Güvenlik Konseyi'nin yine tıkanacağı uyarısında bulunan Rycroft, şunları söyledi:

"Dünya bize hiçbir şey yapamayan diplomatlar olarak bakıyor, Rusya'nın uzlaşmaz tavrı karşısında elimiz kolumuz bağlı... Bu korkunç anlamsız saldırılara son vermeye yönelik planınız ne? Bizim bir planımız vardı ama siz Esed'i korumak için bunu reddettiniz."

FRANCOIS DELATTRE: DÜNYA BİZİ İZLİYOR

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise "Çocukları ve kadınları öldürenleri, onlara büyük acı çektirenleri kınamak için neyi bekliyoruz... Dünya bizi izliyor." dedi.

Uluslararası toplumun kimyasal silahların kullanımı karşısında sessiz kalmasının, sorumluların cezalandırılmaması mesajı göndereceğine dikkati çeken Delattre, bunun son derece tehlikeli ve kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Delattre, Rusya'ya rejime karşı daha güçlü bir baskı uygulaması çağrısında bulundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 6
  • Misafir 3 saat önce
    Güvenlik konseyi dünyanın yüzde yüzünü temsil edebilseydi, oy çoğunluğu ile bir önlem alınabilirdi. Sistem uyduruk. Azınlık dünyayı yönetmeye kalkıyor.
  • Misafir 3 saat önce
    birlesmis milletler fes edilmeli. bir ise yaramiyor
  • Misafir 5 saat önce
    Birleşmiş kafir ler Unutmayın sizden Büyük Allah var
  • Misafir 5 saat önce
    suclu = Rusya, Esed, Amerika, Isarel, Avrupa.
  • Misafir 5 saat önce
    Dünya beşten büyük
  • Misafir 5 saat önce
    birlesmis milletler bir tiyatro sahnesinden ibarettir
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rus temsilciden BM'de ilginç hareket! Koşarak dışarı çıktı
DÜNYA

Rus temsilciden ilginç hareket! O isim konuşmaya başlayınca. ...
ABD'nin BM Temsilcisi: Bizzat harekete geçeriz!
DÜNYA

ABD'nin BM Temsilcisi: Bizzat harekete geçeriz!
ABD'den Avrupa'ya uyarı
DÜNYA

ABD'den Avrupa'ya uyarı
BM ve AB'den İdlib'de yaşanan kimyasal saldırı hakkında açıklama
DÜNYA

BM ve AB'den İdlib'de yaşanan kimyasal saldırı ...
Trump, Putin'e taziyelerini iletti
DÜNYA

Trump'tan Putin'e taziye telefonu!
Donald Trump'tan Rusya'daki terör saldırısına kınama
DÜNYA

Trump'tan Rusya'daki saldırıyla ilgili açıklama
6 yıllık Suriye iç savaşında kimyasal katliamlar...
DÜNYA

İŞTE SURİYE'NİN KİMYASAL SİCİLİ... İDLİB'DEKİ KATLİAM İLK DEĞİL!
Mahmud Ahmedinejad açıkladı, aday olmayacak
DÜNYA

AHMEDİNEJAD ADAYLIK İDDİALARINA YANIT VERDİ
Dışişleri'nden Somali'deki bombalı saldırıya kınama
DÜNYA

DIŞİŞLERİ'NDEN SOMALİ'DEKİ BOMBALI SALDIRIYA KINAMA
Dünyanın konuştuğu Etiyopyalı kadın konuştu
DÜNYA

'ATLAMASAYDIM BENİ ÖLDÜRECEKTİ'
Rusya'da patlama!
DÜNYA

RUSYA'DA PATLAMA!
Rus temsilciden BM'de ilginç hareket! Koşarak dışarı çıktı
DÜNYA

RUS TEMSİLCİDEN İLGİNÇ HAREKET! O İSİM KONUŞMAYA BAŞLAYINCA...