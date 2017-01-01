Matthew Rycroft: Esed, Rusya'yı dünyanın gözü önünde küçük düşürüyor

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal saldırılara ilişkin, "Esed, Rusya'yı dünyanın gözü önünde küçük düşürüyor. Rusya itibarını geri kazanmak istiyorsa, bu saldırıyı kınamalı." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine konuyu görüşmek üzere toplandı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Rycroft, Konsey'de yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'ndeki vetolarının Esed rejimini cesaretlendirdiğini belirterek, bu vetoların sonuçlarının dün İdlib'e kimyasal saldırı olarak geri döndüğünü söyledi.

Bütün bulguların bu saldırının bir kaç saat boyunca havadan geldiğini, sinir gazı kullanıldığını ve saldırıların rejim tarafından düzenlendiğini gösterdiğini ifade eden Rycroft, kimyasal silah kullanımının savaş suçu olduğunu vurguladı.

"ESED, RUSYA'YI KÜÇÜK DÜŞÜRÜYOR"

Rycroft, "Esed, Rusya'yı dünyanın gözü önünde küçük düşürüyor. Rusya itibarını geri kazanmak istiyorsa, bu saldırıyı kınamalı." dedi.

Rusya tutumunu değiştirmezse BM Güvenlik Konseyi'nin yine tıkanacağı uyarısında bulunan Rycroft, şunları söyledi:

"Dünya bize hiçbir şey yapamayan diplomatlar olarak bakıyor, Rusya'nın uzlaşmaz tavrı karşısında elimiz kolumuz bağlı... Bu korkunç anlamsız saldırılara son vermeye yönelik planınız ne? Bizim bir planımız vardı ama siz Esed'i korumak için bunu reddettiniz."

FRANCOIS DELATTRE: DÜNYA BİZİ İZLİYOR

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise "Çocukları ve kadınları öldürenleri, onlara büyük acı çektirenleri kınamak için neyi bekliyoruz... Dünya bizi izliyor." dedi.

Uluslararası toplumun kimyasal silahların kullanımı karşısında sessiz kalmasının, sorumluların cezalandırılmaması mesajı göndereceğine dikkati çeken Delattre, bunun son derece tehlikeli ve kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Delattre, Rusya'ya rejime karşı daha güçlü bir baskı uygulaması çağrısında bulundu.