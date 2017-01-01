ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal saldırılara ilişkin, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi eylemde bulunma konusunda yine başarısız olursa bizzat harekete geçmek zorunda kalabiliriz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine konuyu görüşmek üzere toplandı.

Haley, Konsey'de İdlib'deki kimyasal saldırıda ölen çocukların resimlerini göstererek şunları söyledi:

"Dün, ağızlarından köpükler çıkan, çaresiz ailelerinin kollarında acı çeken çocukların resimleriyle uyandık. Vücutlarında kimyasal saldırının yaralarını taşıyan, bebek bezli cansız bedenler gördük. Bu resimler karşısında gözlerimizi kapayamayız, sorumluluktan kaçamayız... Rusya'nın umrunda olması için daha kaç cocuğun ölmesi gerekiyor."

Suriye rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırısını "yüz karası" olarak nitelendiren Haley, "Suriye rejimi için insanlık artık hiçbir şey ifade etmiyor." dedi.

İdlib'de saldırıya maruz kalan sivilleri kurtarmaya çalışanların da saldırılarda "korkunç bir şekilde öldüğüne" dikkati çeken Haley, kimyasal silahların kullanımını kınayamazsak daha geniş çaptaki çatışmaları nasıl engelleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Haley, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi eylemde bulunma konusunda yine başarısız olursa bizzat harekete geçmek zorunda kalabiliriz." dedi.

Rusya'yı sürekli başkalarını suçlamakla eleştiren Haley, "Gerçek şu ki barış Rusya, İran ve Esed'in umrunda bile değil." diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov Batılı güçleri provokasyonla suçlayarak, Moskova’nın, kimyasal silah saldırısını muhalefetin gerçekleştirmiş olabileceğine dair uluslararası kamuoyunca reddedilen iddialarını yineledi.

Saldırıya dair çıkan raporların “yüzeysel ele alındığını” savunan Safronkov, paylaşılan fotoğraf ve görüntülerin gerçekliğini sorguladı.

Güvenlik Konseyi üyelerini dün dağıtılan karar tasarısı üzerinden eleştiren Safronkov, “Bu Konseydeki bazı devletler çoktan Ortak Soruşturma Mekanizması’nın bulgularını manipüle etmeye başladı bile.” diye konuştu.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın; Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısını kınayan ve sorumluların bulunması için soruşturma açılmasını isteyen BMGK karar tasarısının oylamaya sunulup sunulmayacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen ve Konseye geçen şubat ayında sunulan benzer bir tasarı Rusya ile Çin tarafından veto edilmişti.