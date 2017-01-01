06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ABD BMGK Rusya
DÜNYA

ABD'nin BM Temsilcisi: Bizzat harekete geçeriz!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi eylemde bulunma konusunda yine başarısız olursa bizzat harekete geçmek zorunda kalabiliriz

05 Nisan 2017 Çarşamba, 20:31:25 Güncelleme: 20:59:53 AA

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal saldırılara ilişkin, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi eylemde bulunma konusunda yine başarısız olursa bizzat harekete geçmek zorunda kalabiliriz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine konuyu görüşmek üzere toplandı.

Haley, Konsey'de İdlib'deki kimyasal saldırıda ölen çocukların resimlerini göstererek şunları söyledi:

"Dün, ağızlarından köpükler çıkan, çaresiz ailelerinin kollarında acı çeken çocukların resimleriyle uyandık. Vücutlarında kimyasal saldırının yaralarını taşıyan, bebek bezli cansız bedenler gördük. Bu resimler karşısında gözlerimizi kapayamayız, sorumluluktan kaçamayız... Rusya'nın umrunda olması için daha kaç cocuğun ölmesi gerekiyor."

Suriye rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırısını "yüz karası" olarak nitelendiren Haley, "Suriye rejimi için insanlık artık hiçbir şey ifade etmiyor." dedi.

İdlib'de saldırıya maruz kalan sivilleri kurtarmaya çalışanların da saldırılarda "korkunç bir şekilde öldüğüne" dikkati çeken Haley, kimyasal silahların kullanımını kınayamazsak daha geniş çaptaki çatışmaları nasıl engelleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Haley, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi eylemde bulunma konusunda yine başarısız olursa bizzat harekete geçmek zorunda kalabiliriz." dedi.

Rusya'yı sürekli başkalarını suçlamakla eleştiren Haley, "Gerçek şu ki barış Rusya, İran ve Esed'in umrunda bile değil." diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov Batılı güçleri provokasyonla suçlayarak, Moskova’nın, kimyasal silah saldırısını muhalefetin gerçekleştirmiş olabileceğine dair uluslararası kamuoyunca reddedilen iddialarını yineledi.

Saldırıya dair çıkan raporların “yüzeysel ele alındığını” savunan Safronkov, paylaşılan fotoğraf ve görüntülerin gerçekliğini sorguladı.

Güvenlik Konseyi üyelerini dün dağıtılan karar tasarısı üzerinden eleştiren Safronkov, “Bu Konseydeki bazı devletler çoktan Ortak Soruşturma Mekanizması’nın bulgularını manipüle etmeye başladı bile.” diye konuştu.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın; Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısını kınayan ve sorumluların bulunması için soruşturma açılmasını isteyen BMGK karar tasarısının oylamaya sunulup sunulmayacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen ve Konseye geçen şubat ayında sunulan benzer bir tasarı Rusya ile Çin tarafından veto edilmişti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 5
  • Misafir 3 saat önce
    abd de avrupada sadece konusurlar iki sonra unuturlar
  • Misafir 4 saat önce
    Türkiye neden harekete geçmiyor! Neden!!!
  • Misafir 4 saat önce
    Rusya esed'in çağrısı üzerine suriyenin toprak bütünlüğü için esed'e yardıma gelmeseydi şu anda suriyenin akibeti sivilleri korumak bahanesiyle uçuşa yasak bölge oluşturulup libya gibi yapılmıştı...
  • Misafir 4 saat önce
    Gaz bonbasını atanda attıranda belasını bulsun.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rus temsilciden BM'de ilginç hareket! Koşarak dışarı çıktı
DÜNYA

Rus temsilciden ilginç hareket! O isim konuşmaya başlayınca. ...
Matthew Rycroft: Esed, Rusya'yı dünyanın gözü önünde küçük düşürüyor
DÜNYA

Rycroft: Rusya itibarını geri kazanmak istiyorsa...
Donald Trump, Başstratejisti Steve Bannon'ın görevine son verdi
DÜNYA

Trump'tan flaş karar: Görevden aldı!
ABD: Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini tespit ettik
DÜNYA

Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha!
ABD'den Avrupa'ya uyarı
DÜNYA

ABD'den Avrupa'ya uyarı
Beyaz Saray'dan Melania Trump paylaşımı
DÜNYA

Beyaz Saray'ın Trump paylaşımı olay oldu
Rusya'da patlama!
DÜNYA

RUSYA'DA PATLAMA!
6 yıllık Suriye iç savaşında kimyasal katliamlar...
DÜNYA

İŞTE SURİYE'NİN KİMYASAL SİCİLİ... İDLİB'DEKİ KATLİAM İLK DEĞİL!
Dünyanın konuştuğu Etiyopyalı kadın konuştu
DÜNYA

'ATLAMASAYDIM BENİ ÖLDÜRECEKTİ'
Rus temsilciden BM'de ilginç hareket! Koşarak dışarı çıktı
DÜNYA

RUS TEMSİLCİDEN İLGİNÇ HAREKET! O İSİM KONUŞMAYA BAŞLAYINCA...
Mahmud Ahmedinejad açıkladı, aday olmayacak
DÜNYA

AHMEDİNEJAD ADAYLIK İDDİALARINA YANIT VERDİ
Dışişleri'nden Somali'deki bombalı saldırıya kınama
DÜNYA

DIŞİŞLERİ'NDEN SOMALİ'DEKİ BOMBALI SALDIRIYA KINAMA