06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
son dakika Donald Trump
DÜNYA

Esed'e Trump tavır: Kırmızı çizgimi geçti!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırı hakkında açıklamalarda bulundu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 20:41:46 Güncelleme: 22:41:24 AA

ABD Başkanı Donald Trump, Suriyenin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısını kınadığını belirterek, "Suriyedeki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez" dedi.

Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullahla düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriyede Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı "dehşet verici" olarak niteleyen Trump, "Masum insanlar, çocuklar ve güzel bebekler öldü, bunların ölümü insanlığa hakarettir. Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez. ABD dünya genelindeki müttefikleriyle birlikte bu ve benzeri saldırıları kınamaktadır." dedi.

"KUMLARA ÇİZİLMİŞ KIRMIZI ÇİZGİ"

Basın toplantısında bir gazetecinin İdlib’deki saldırı ile ilgili "Kimyasal saldırılara cevap vermek konusunda bir sorumluluk taşıdığınızı hissediyor musunuz?” sorusuna, Trump, “Obama yönetimi uzun zaman önce ‘kumlara çizilmiş kırmızı çizgiden’ bahsettiğinde bu krizi çözmek için büyük bir fırsatı vardı. Tehdit ettikten sonra o çizgiyi geçmemesi sadece Suriye’de değil dünyanın pek çok yerinde bizi çok geriletti, çünkü boş bir tehditti.” cevabını verdi.

Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasına karşı sorumluluğu olduğunu dile getiren Trump, “Büyük bir problemimiz var, doğru şeyler yapmayan biri var ve bu benim için sorumluktur.” dedi.

"BU SALDIRI BENİ ÇOK ETKİLEDİ. ÇOK BERBATTI"

Kimyasal saldırının kendisi için bir kırmızı çizgi olup olmadığı sorusuna ise Trump, “Masum çocukları, masum ve küçük bebekleri son derece ölümcül olan kimyasal bir gazla öldürürseniz- insanlar hangi gaz olduğunu duyduğunda şok oldular- bu çok çizgileri geçer. Bir kırmızı çizginin ötesinde çok çok çizgileri geçer.” cevabını verdi.

"Suriyeye karşı nasıl bir adım atacaksınız?" sorusu üzerine ise Trump, "Esnek bir insanımdır. Belli bir yolum olmasına gerek yok, eğer dünya değişirse ben de o yola giderim. Ben de değişirim." şeklinde konuştu.

Dün Esedin düzenlediği saldırıdan çok etkilendiğini kaydeden Trump şöyle devam etti:

"Bu saldırı beni çok etkiledi. Bu çok berbattı. Takip ediyorum, bundan daha kötüsü olamazdı. Benim bir esnekliğim var ve (bu saldırı sonrasında) benim Suriye ve Esede karşı tavrım çok değişti. Son birkaç haftaya bakarsanız, farklı gaz saldırıları oldu. Şimdi yeni bir noktadayız."

"ASKERİ OLARAK NE YAPACAĞIMIZI, NASIL ADIM ATACAĞIMIZI PEK SÖYLEMEM"

Trumpın bu açıklamaları üzerine ise, "Dün yaşanan olaylar, askeri olarak Suriyeye müdahale edilmesi noktasında sizin fikrinizi değiştirir mi?" sorusu yöneltildi. Buna karşılık ise Trump, "Farketmişsinizdir ki askeri olarak ne yapacağımızı nasıl adım atacağımızı pek söylemem. Daha önceki yönetimin Biz saldıracağız şeklinde günlerce saatlerce açıklamaları olurdu." dedi.

"DEAŞ'I ORTADAN KALDIRACAĞIZ VE MEDENİYETİ KORUYACAĞIZ"

Donald Trump ayrıca, Kral 2. Abdullahla DEAŞle mücadele üzerine konuştuğunu kaydetti.

Konuşmasında "Ürdünlülerin askeri yeteneklerine" vurgu yapan Trump, iki ülke arasındaki tarihsel ilişkileri hatırlattı.

Bölgede yaşanan sorunlara dikkat çeken ABD lideri, "Ortadoğu çok sayıda kriz ve ayaklanma gördü, fakat bugün yaşadıklarımızı daha önce görmedi. Bu süreç içerisinde ABD Ürdünü değerli bir ortak ve medeniyetin korunmasında önemli bir savunucu olarak gördü." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Trump, ABDnin Ürdüne olan desteğine devam edeceğini söyledi ve insani yardımları için ekonomik destekte bulunacağını kaydetti.

Trump, "DEAŞı ortadan kaldıracağız ve medeniyeti koruyacağız. Başka seçeneğimiz yok. Medeniyeti koruyacağız." şeklinde konuştu.

Suriyede Esed rejime destek veren Şii milislere yönelik bir mesajı olup olmadığı sorulan Trump, "Göreceksiniz. Bir mesaj alacaklar ve mesajın ne olacağını göreceksiniz." ifadesini kullandı.

"TERÖRİZMİN SINIRI, MİLLİYETİ, DİNİ YOKTUR"

Kral 2. Abdullah da ortak basın toplantısında Trumpla yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugün karşı karşıya kalınan sorunların Ortadoğu’ya has olmadığını ve küresel güvenliği tehdit ettiğini dile getiren Kral Abdullah “Terörizmin sınırı, milliyeti, ve dini yoktur, bu yüzden bütünsel ve ortak hareket etmek oldukça önemlidir.” dedi.

Abdullah şunları kaydetti:

“Başkanın Arap ve Müslüman devletlerin terörle mücadelesine destek verme konusundaki kararlılığı bizi oldukça cesaretlendiriyor. Ancak bu sadece bizim kendi toplumlarımız içindeki terörizm ile mücadelede değil aynı zamanda Arap-Müslüman devletleri olarak uluslararası toplumun yanında durmamız ve bu uluslararası belayı defetmemiz açısından önemlidir.”

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 21
  • Misafir 15 dakika önce
    ayni dizi ayni senaryo ama olen musluman
  • Misafir 54 dakika önce
    rusya ile anlassin amerika bu esadin ipini ceksinler.
  • Misafir 2 saat önce
    Laf çok iş üretin. Hiçbiriniz reisin tırnağı olamazsınız olamadınız. Masumları zalimlerin elinden kurtarmak bize nasip olsun.
  • Misafir 2 saat önce
    gelen gideni aratır
  • Misafir 2 saat önce
    esed cehennem senin icin en zalim en siddetli yer olacak insaallah
  • Misafir 2 saat önce
    Amerika madem suriyeli sivilleri bu kadar düşünüyorduda neden ülkemize gelen suriyelileri kendi ülkesine mülteci olarak kabül etmedi...Suriye Libya değil, Suriyede rusyanın savunma sanayisi teknolojisi var ve öyle libya gibi suriyeye girip suriyeyi talan etmenize Rusya müsaade etmez...
  • Misafir 3 saat önce
    Eseriniz.
  • Misafir 3 saat önce
    Adam kandırıyorsunuz aklınızca. Yahu esad salak mı ki kimyasal silah kullansın. Bu kadar batı üstüne çullanmaya meyilliyken. Kim attı o kimyasal silahı oraya
  • Misafir 3 saat önce
    Hep beraber görecegiz kimin ne yapacagını
  • Misafir 3 saat önce
    Başlığı yazanın elini öpmek gerek :)
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Donald Trump, Başstratejisti Steve Bannon'ın görevine son verdi
DÜNYA

Trump'tan flaş karar: Görevden aldı!
BM ve AB'den İdlib'de yaşanan kimyasal saldırı hakkında açıklama
DÜNYA

BM ve AB'den İdlib'de yaşanan kimyasal saldırı ...
Trump, Putin'e taziyelerini iletti
DÜNYA

Trump'tan Putin'e taziye telefonu!
Donald Trump'tan Rusya'daki terör saldırısına kınama
DÜNYA

Trump'tan Rusya'daki saldırıyla ilgili açıklama
ABD Başkanı Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüştü
DÜNYA

Trump: Sisi'nin arkasında olduğumuzu herkes bilsin
Savaş uçakları İdlib'de hastaneyi vurdu
DÜNYA

Savaş uçakları İdlib'de hastaneyi vurdu
Mahmud Ahmedinejad açıkladı, aday olmayacak
DÜNYA

AHMEDİNEJAD ADAYLIK İDDİALARINA YANIT VERDİ
Dışişleri'nden Somali'deki bombalı saldırıya kınama
DÜNYA

DIŞİŞLERİ'NDEN SOMALİ'DEKİ BOMBALI SALDIRIYA KINAMA
6 yıllık Suriye iç savaşında kimyasal katliamlar...
DÜNYA

İŞTE SURİYE'NİN KİMYASAL SİCİLİ... İDLİB'DEKİ KATLİAM İLK DEĞİL!
Rus temsilciden BM'de ilginç hareket! Koşarak dışarı çıktı
DÜNYA

RUS TEMSİLCİDEN İLGİNÇ HAREKET! O İSİM KONUŞMAYA BAŞLAYINCA...
Rusya'da patlama!
DÜNYA

RUSYA'DA PATLAMA!
Esed'e Trump tavır: Kırmızı çizgimi geçti!
DÜNYA

ESED'E TRUMP TAVIR: KIRMIZI ÇİZGİMİ GEÇTİ!