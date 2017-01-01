Esed'e Trump tavır: Kırmızı çizgimi geçti!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriyenin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısını kınadığını belirterek, "Suriyedeki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez" dedi.

Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullahla düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriyede Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı "dehşet verici" olarak niteleyen Trump, "Masum insanlar, çocuklar ve güzel bebekler öldü, bunların ölümü insanlığa hakarettir. Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez. ABD dünya genelindeki müttefikleriyle birlikte bu ve benzeri saldırıları kınamaktadır." dedi.

"KUMLARA ÇİZİLMİŞ KIRMIZI ÇİZGİ"

Basın toplantısında bir gazetecinin İdlib’deki saldırı ile ilgili "Kimyasal saldırılara cevap vermek konusunda bir sorumluluk taşıdığınızı hissediyor musunuz?” sorusuna, Trump, “Obama yönetimi uzun zaman önce ‘kumlara çizilmiş kırmızı çizgiden’ bahsettiğinde bu krizi çözmek için büyük bir fırsatı vardı. Tehdit ettikten sonra o çizgiyi geçmemesi sadece Suriye’de değil dünyanın pek çok yerinde bizi çok geriletti, çünkü boş bir tehditti.” cevabını verdi.

Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasına karşı sorumluluğu olduğunu dile getiren Trump, “Büyük bir problemimiz var, doğru şeyler yapmayan biri var ve bu benim için sorumluktur.” dedi.

"BU SALDIRI BENİ ÇOK ETKİLEDİ. ÇOK BERBATTI"

Kimyasal saldırının kendisi için bir kırmızı çizgi olup olmadığı sorusuna ise Trump, “Masum çocukları, masum ve küçük bebekleri son derece ölümcül olan kimyasal bir gazla öldürürseniz- insanlar hangi gaz olduğunu duyduğunda şok oldular- bu çok çizgileri geçer. Bir kırmızı çizginin ötesinde çok çok çizgileri geçer.” cevabını verdi.

"Suriyeye karşı nasıl bir adım atacaksınız?" sorusu üzerine ise Trump, "Esnek bir insanımdır. Belli bir yolum olmasına gerek yok, eğer dünya değişirse ben de o yola giderim. Ben de değişirim." şeklinde konuştu.

Dün Esedin düzenlediği saldırıdan çok etkilendiğini kaydeden Trump şöyle devam etti:

"Bu saldırı beni çok etkiledi. Bu çok berbattı. Takip ediyorum, bundan daha kötüsü olamazdı. Benim bir esnekliğim var ve (bu saldırı sonrasında) benim Suriye ve Esede karşı tavrım çok değişti. Son birkaç haftaya bakarsanız, farklı gaz saldırıları oldu. Şimdi yeni bir noktadayız."

"ASKERİ OLARAK NE YAPACAĞIMIZI, NASIL ADIM ATACAĞIMIZI PEK SÖYLEMEM"

Trumpın bu açıklamaları üzerine ise, "Dün yaşanan olaylar, askeri olarak Suriyeye müdahale edilmesi noktasında sizin fikrinizi değiştirir mi?" sorusu yöneltildi. Buna karşılık ise Trump, "Farketmişsinizdir ki askeri olarak ne yapacağımızı nasıl adım atacağımızı pek söylemem. Daha önceki yönetimin Biz saldıracağız şeklinde günlerce saatlerce açıklamaları olurdu." dedi.

"DEAŞ'I ORTADAN KALDIRACAĞIZ VE MEDENİYETİ KORUYACAĞIZ"

Donald Trump ayrıca, Kral 2. Abdullahla DEAŞle mücadele üzerine konuştuğunu kaydetti.

Konuşmasında "Ürdünlülerin askeri yeteneklerine" vurgu yapan Trump, iki ülke arasındaki tarihsel ilişkileri hatırlattı.

Bölgede yaşanan sorunlara dikkat çeken ABD lideri, "Ortadoğu çok sayıda kriz ve ayaklanma gördü, fakat bugün yaşadıklarımızı daha önce görmedi. Bu süreç içerisinde ABD Ürdünü değerli bir ortak ve medeniyetin korunmasında önemli bir savunucu olarak gördü." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Trump, ABDnin Ürdüne olan desteğine devam edeceğini söyledi ve insani yardımları için ekonomik destekte bulunacağını kaydetti.

Trump, "DEAŞı ortadan kaldıracağız ve medeniyeti koruyacağız. Başka seçeneğimiz yok. Medeniyeti koruyacağız." şeklinde konuştu.

Suriyede Esed rejime destek veren Şii milislere yönelik bir mesajı olup olmadığı sorulan Trump, "Göreceksiniz. Bir mesaj alacaklar ve mesajın ne olacağını göreceksiniz." ifadesini kullandı.

"TERÖRİZMİN SINIRI, MİLLİYETİ, DİNİ YOKTUR"

Kral 2. Abdullah da ortak basın toplantısında Trumpla yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugün karşı karşıya kalınan sorunların Ortadoğu’ya has olmadığını ve küresel güvenliği tehdit ettiğini dile getiren Kral Abdullah “Terörizmin sınırı, milliyeti, ve dini yoktur, bu yüzden bütünsel ve ortak hareket etmek oldukça önemlidir.” dedi.

Abdullah şunları kaydetti:

“Başkanın Arap ve Müslüman devletlerin terörle mücadelesine destek verme konusundaki kararlılığı bizi oldukça cesaretlendiriyor. Ancak bu sadece bizim kendi toplumlarımız içindeki terörizm ile mücadelede değil aynı zamanda Arap-Müslüman devletleri olarak uluslararası toplumun yanında durmamız ve bu uluslararası belayı defetmemiz açısından önemlidir.”