05 NİSAN 2017
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Dışişleri'nden Somali'deki bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıyı kınadı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 21:49:40 Güncelleme: 21:51:04 AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucunda aralarında ilköğretim ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Somali'de İç Güvenlik ile Gençlik ve Spor bakanlıkları yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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