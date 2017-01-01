Rus temsilciden BM'de ilginç hareket! Koşarak dışarı çıktı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İdlib'de kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine toplandı.
Toplantıyı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yönetti. Haley saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını katılımcılara gösterdi.
Haley, tüm konuşması boyunca Rusya ve Esed rejimini eleştirdi. Haley'nin konuşmasını tamamlamasının ardından, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov'un koşarak salonun dışına çıktığı görüldü.
Rus temsilcinin geri döndükten sonra telefonlarına gelen mesajlara bakması dikkat çekti.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 5
-
Misafir 41 dakika önceEsed bebekleri,cocuklari olduruyor.Esed'i seviyoruz derken??00
-
Misafir 2 saat önceEsad'ı seven yorumcu Allah seni islah etsin.30
-
Misafir 3 saat önceAmerika ellerini suriye'den çek. Biz essad'ı seviyoruz.06
-
Misafir 5 saat önceabd nin sicili çok temiz sanki hanımefendi. siz hiç çocukları katletmediniz..30
-
Misafir 9 saat öncetiyatro30
-
Misafir 9 saat önceBirazda bizimle ugrasacaginiza birbirinizle ugrasin30
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER