06 NİSAN 2017
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Rus temsilciden BM'de ilginç hareket! Koşarak dışarı çıktı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin konuşması sırasında Rus temsilci Vladimir Safronkov koşarak salondan dışarı çıktı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 23:34:14 Güncelleme: 23:54:28 AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İdlib'de kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine toplandı.

Toplantıyı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yönetti. Haley saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını katılımcılara gösterdi.

Haley, tüm konuşması boyunca Rusya ve Esed rejimini eleştirdi. Haley'nin konuşmasını tamamlamasının ardından, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov'un koşarak salonun dışına çıktığı görüldü.

Rus temsilcinin geri döndükten sonra telefonlarına gelen mesajlara bakması dikkat çekti.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 41 dakika önce
    Esed bebekleri,cocuklari olduruyor.Esed'i seviyoruz derken??
  • Misafir 2 saat önce
    Esad'ı seven yorumcu Allah seni islah etsin.
  • Misafir 3 saat önce
    Amerika ellerini suriye'den çek. Biz essad'ı seviyoruz.
  • Misafir 5 saat önce
    abd nin sicili çok temiz sanki hanımefendi. siz hiç çocukları katletmediniz..
  • Misafir 9 saat önce
    tiyatro
  • Misafir 9 saat önce
    Birazda bizimle ugrasacaginiza birbirinizle ugrasin
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