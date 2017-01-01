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Rusya'da patlama!

Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrinde bir patlama gerçekleşti

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:02:39 Güncelleme: 09:11:34 HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan şehirlerinden Rostov-na-Donu'da bir patlama meydana geldi.

TASS haber ajansı, ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı patlamanın bir okulun yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Rusya, Pazartesi günü St. Petersburg'da gerçekleşen patlamayla sarsılmıştı. St. Petersburg metrosuna düzenlenen intihar saldırında 14 kişi hayatını kaybetmiş, 50'ye yakın kişi yaralanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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