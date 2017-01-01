Rusya'da patlama!

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan şehirlerinden Rostov-na-Donu'da bir patlama meydana geldi.
TASS haber ajansı, ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı patlamanın bir okulun yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.
Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Rusya, Pazartesi günü St. Petersburg'da gerçekleşen patlamayla sarsılmıştı. St. Petersburg metrosuna düzenlenen intihar saldırında 14 kişi hayatını kaybetmiş, 50'ye yakın kişi yaralanmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER