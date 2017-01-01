Trump'tan Obama'nın güvenlik danışmanına suçlama: Yasaları çiğnedi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin eski başkanı Barack Obama'yı telefonlarını dinlettirdiği yönünde suçlamasının ardından bu sefer de yardımcısının yasaları çiğnediğini öne sürdü.

Associated Press'te yer alan habere göre New York Times'la yaptığı röportajda herhangi bir kanıt göstermeden suçlama yönelten Trump, Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın, hükümet analistlerinden istihbarat raporlarında yer alan ve Trump'a yakın olan kişilerle ilgili bilgi isteyerek bir suç işlediğini söyledi.

Trump, 'doğru zaman' geldiğinde konuyla ilgili daha çok şey anlatacağını belirtti.

Trump, "Çok büyük bir hikaye olacak. Hem ülkemiz hem de dünya için çok önemli bir hikaye. Zamanımızın en büyük hikayelerinden biri." diye konuştu.

Öte yandan Rice ise Trump'a yakın kişilerin kimlikleriyle ilgili uygunsuz bir talepte bulunduğunu kesin bir dille reddetti.

Habere göre ulusal güvenlik danışmanı olarak Rice'ın, istihbarat raporlarında yer alan kişilerin kimlikleriyle ilgili bilgi alma yetkisi bulunuyor.

Yetkililer ise istihbaratı anlamak için gerekliyse Amerikalıları 'ifşa' ettiği durumlar oluyor.

Trump'ın bazı müttefikleri, Rice'ı, bazı kişileri siyasi sebeplerden dolayı 'ifşa' etmiş olmakla suçluyor. Rice ise bu iddiaları reddediyor.

Trump ise Rice'ın yasaları çiğnediğini söylerken, tam olarak hangi yasayı çiğnediğini belirtmedi.

ABD'li bir yetkiliye göre Rice, istihbarat ajanslarından, Trump'ın ortağı olan ve istihbarat raporlarında adı geçen kişilerin isimlerini kendisine bildirmelerini istemişti.