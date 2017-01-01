06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
donald trump
DÜNYA

Trump'tan Obama'nın güvenlik danışmanına suçlama: Yasaları çiğnedi

ABD Başkanı Trump, Obama'ya yönelttiği suçlamaların ardından bu sefer de eski başkanın ulusal güvenlik danışmanının yasaları çiğnediğini savundu

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:51:23 Güncelleme: 21:54:30 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin eski başkanı Barack Obama'yı telefonlarını dinlettirdiği yönünde suçlamasının ardından bu sefer de yardımcısının yasaları çiğnediğini öne sürdü.

Associated Press'te yer alan habere göre New York Times'la yaptığı röportajda herhangi bir kanıt göstermeden suçlama yönelten Trump, Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın, hükümet analistlerinden istihbarat raporlarında yer alan ve Trump'a yakın olan kişilerle ilgili bilgi isteyerek bir suç işlediğini söyledi.

Trump, 'doğru zaman' geldiğinde konuyla ilgili daha çok şey anlatacağını belirtti.

Trump, "Çok büyük bir hikaye olacak. Hem ülkemiz hem de dünya için çok önemli bir hikaye. Zamanımızın en büyük hikayelerinden biri." diye konuştu.

Öte yandan Rice ise Trump'a yakın kişilerin kimlikleriyle ilgili uygunsuz bir talepte bulunduğunu kesin bir dille reddetti.
Habere göre ulusal güvenlik danışmanı olarak Rice'ın, istihbarat raporlarında yer alan kişilerin kimlikleriyle ilgili bilgi alma yetkisi bulunuyor.

Yetkililer ise istihbaratı anlamak için gerekliyse Amerikalıları 'ifşa' ettiği durumlar oluyor.

Trump'ın bazı müttefikleri, Rice'ı, bazı kişileri siyasi sebeplerden dolayı 'ifşa' etmiş olmakla suçluyor. Rice ise bu iddiaları reddediyor.

Trump ise Rice'ın yasaları çiğnediğini söylerken, tam olarak hangi yasayı çiğnediğini belirtmedi.

ABD'li bir yetkiliye göre Rice, istihbarat ajanslarından, Trump'ın ortağı olan ve istihbarat raporlarında adı geçen kişilerin isimlerini kendisine bildirmelerini istemişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 12 saat önce
    cia ve fbi trump a destek verirse taslar yerinden trump lehine oynar.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'den Suriye'de güvenli bölge adımı
DÜNYA

ABD'den Suriye'de güvenli bölge adımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Donald Trump'ın Suriye'ye askeri müdahale açıklamasına yanıt
DÜNYA

Erdoğan'dan Trump'a: Lafta kalmasın, gereken desteği ...
İngiltere'den 'Kıbrıs'ta çözüm' mesajı
DÜNYA

İngiltere'den 'Kıbrıs'ta çözüm' mesajı
Hindistan'da maymunlarla yaşayan kız çocuğu bulundu
DÜNYA

Hindistan'da şaşkına çeviren olay!
Rusya'dan Kudüs açıklaması
DÜNYA

Rusya'dan Kudüs açıklaması
Putin'den İdlib'deki katliama ilişkin ilk açıklama
DÜNYA

Putin'den İdlib'deki katliama ilişkin ilk açıklama
ABD'den kritik açıklama: Suriye rejimine uygun bir yanıt vereceğiz
DÜNYA

ABD'DEN KRİTİK AÇIKLAMA: SURİYE REJİMİNE UYGUN BİR YANIT VERECEĞİZ
Hindistan'da maymunlarla yaşayan kız çocuğu bulundu
DÜNYA

HİNDİSTAN'DA ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY!
İngiltere'den 'Kıbrıs'ta çözüm' mesajı
DÜNYA

İNGİLTERE'DEN 'KIBRIS'TA ÇÖZÜM' MESAJI
Titanik'in battığı sularda esrarengiz gelişme!
DÜNYA

TİTANİK'İN BATTIĞI SULARDA ESRARENGİZ GELİŞME!
ABD'den Suriye'de güvenli bölge adımı
DÜNYA

ABD'DEN SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE ADIMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Donald Trump'ın Suriye'ye askeri müdahale açıklamasına yanıt
DÜNYA

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A: LAFTA KALMASIN, GEREKEN DESTEĞİ VERİRİZ